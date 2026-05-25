Смертельний удар по Дергачах і стрілянина в Харкові — підсумки 25 травня

Ракетного удару завдали росіяни по Дергачах. Військовий у СЗЧ стріляв у повітря в Харкові. Смертельна ДТП сталася у Змієві на вихідних. На станціях метро в Харкові планують увімкнути музику. Сад Шевченка тепер з фонтаном і клумбами. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 25 травня.

Ракета влучила по промисловій зоні. Уламки розлетілися по території двох цивільних підприємств, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Внаслідок цього загинули двоє чоловіків – 25 та 68 років. Ще 17 людей поранені. Усі – дорослі, троє – у важкому стані, лікарі борються за їхні життя. Крім того, декілька жителів Дергачів мали гостру реакцію на стрес. За даними облпрокуратури, загальна кількість постраждалих сягнула 22. Серед поранених цивільні працівники підприємств, які були на робочій зміні, та місцеві мешканці. У ДСНС уточнили, що через удар виникла пожежа на території цивільного підприємства. Вибух пошкодив складські будівлі, багатоквартирний будинок, вантажні та легкові автівки.

<br />

Про це повідомили в Нацполіції Харківщини. Інцидент мав місце ввечері в неділю в Індустріальному районі. За версією слідства, чоловік був під дією алкоголю. Він кілька разів вистрілив у повітря зі зброї біля під’їзду багатоповерхівки на вулиці 92-ї Бригади. Порушника спокою затримали. Зараз з’ясовують, де він взяв зброю. Кримінальне провадження розпочали за статтею «хуліганство».

Зіткнулися BMW X1 та Mazda CX-7. За даними Нацполіції, водій Mazda виконував обгін та виїхав на зустрічну смугу на вулиці Широнінців. Там він зіткнувся з BMW, який повертав ліворуч. Після цього Mazda вилетіла з дороги та врізалася в дерево. 40-річна пасажирка загинула на місці. Водія 41 року довезли до лікарні, але там він помер. Дивом у тій само автівці вцілів ще один пасажир. Чоловік 45 років навіть відмовився від госпіталізації. За попередніми даними, водій Mazda був п’яний. Водія BMW затримали. Наразі поліціянти шукають свідків ДТП.

У КП «Харківський метрополітен» вважають, що такий супровід може підтримати емоційний стан пасажирів і створити більш спокійну та комфортну атмосферу. Першою станцією, де подібне запровадять, стане «Перемога». Після проведення експерименту розраховують оцінити реакцію пасажирів і зібрати зворотний зв’язок.

Відео відновленого водограю опублікувала пресслужба Харківської міськради. Також у парку триває озеленення – зараз комунальники висаджують квітник біля знаку «50-та паралель». Водночас із клумб у саду та біля Дзеркального струменю викопують цибулини тюльпанів. У пресслужбі Центрального парку зазначили: озеленювачі розраховують, що за правильного догляду більшість із них вдасться використати наступного року, а не купувати нові рослини.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Не ходив із початку війни: у вівторок у Харкові відновить роботу тролейбус

Два напади за годину: у Шевченківському районі Харкова спіймали ґвалтівника

Реконструкція Лопанської набережної у Харкові продовжиться: що у новому проєкті