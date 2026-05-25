П’яний військовий у СЗЧ влаштував стрілянину біля багатоповерхівки в Харкові

Події 11:45   25.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що увечері 24 травня чоловік стріляв біля багатоповерхового будинку в Індустріальному районі у Харкові. 

За попередньою інформацією, чоловік був під градусом. Він кілька разів вистрілив у повітря біля під’їзду багатоповерхового будинку на вулиці 92-ї Бригади. Внаслідок інциденту постраждалих немає. Правоохоронці вже затримали чоловіка та вилучили зброю.

У ході перевірки встановлено, що затриманий є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину. Слідчі затримали чоловіка відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом хуліганства із застосуванням зброї відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України”, – додали в поліції.

Наразі правоохоронці також намагаються встановити, як затриманий отримав зброю.

  Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2026 в 11:45;

