Гроза на Харківщині буде до кінця доби – синоптики

У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології розповіли, що гроза в Харкові та області не закінчиться швидко.

За прогнозом синоптиків, дощитиме до кінця доби. У регіоні також оголошений перший, жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала прогноз погоди на 25 травня. У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології прогнозували на понеділок дощовий день, подекуди – з грозою. По області буде хмарно із проясненнями. Температура повітря вдень коливатиметься від 20° до 25°. У Харкові вдень також очікується невеликий дощ. Стовпчики термометрів вдень показуватимуть 22 – 24°. Вітер північно-західний, вночі 5-10 м/с, вдень 9-14 м/с.