Гроза на Харьковщине будет до конца суток – синоптики

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии рассказали, что гроза в Харькове и области не закончится быстро.

По прогнозу синоптиков, дождить будет до конца суток. В регионе также объявлен первый, желтый уровень опасности.

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала прогноз погоды на 25 мая. В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии прогнозировали на понедельник дождливый день, местами – с грозой. По области будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет колебаться от ​​20° до 25°. В Харькове днем ​​также ожидается небольшой дождь. Столбики термометров днем будут показывать ​​22 – 24°. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем ​​9-14 м/с.