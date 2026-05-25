Пьяный военный в СОЧ устроил стрельбу возле многоэтажки в Харькове
В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что вечером 24 мая мужчина стрелял возле многоэтажного дома в Индустриальном районе в Харькове.
По предварительной информации мужчина был под градусом. Он несколько раз выстрелил в воздух у подъезда многоэтажного дома на улице 92-й Бригады. В результате инцидента пострадавших нет. Правоохранители уже задержали мужчину и изъяли оружие.
«В ходе проверки установлено, что задержанный является военнослужащим, самовольно покинувшим воинскую часть. Следователи задержали мужчину в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту хулиганства с применением оружия возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины», – отметили в полиции.
На данный момент правоохранители также пытаются установить, как задержанный получил оружие.
- • Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 11:45;