Гроза, дощ, град, шквал: небезпечно буде в Харкові й області в суботу

Суспільство 14:44   22.05.2026
Вікторія Яковенко
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 23 травня.

«Вдень 23 травня очікуються: по місту значний дощ, гроза, град, шквал, 15 – 20 м/с; по області гроза, місцями град, шквал, 15 – 20 м/с», – зазначили синоптики.

Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, у Кітлярчиному Яру в Харкові невідомий обрізав п’ять молодих горобин, які фахівці СКП «Харківзеленбуд» висадили у вигляді алеї. Про це повідомили у пресслужбі міськради. Зазначається, що комунальники намагатимуться врятувати рослини, проте, кажуть: деревам буде складно відновитися після таких пошкоджень.

