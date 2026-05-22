Гроза, дощ, град, шквал: небезпечно буде в Харкові й області в суботу
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 23 травня.
«Вдень 23 травня очікуються: по місту значний дощ, гроза, град, шквал, 15 – 20 м/с; по області гроза, місцями град, шквал, 15 – 20 м/с», – зазначили синоптики.
Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, у Кітлярчиному Яру в Харкові невідомий обрізав п’ять молодих горобин, які фахівці СКП «Харківзеленбуд» висадили у вигляді алеї. Про це повідомили у пресслужбі міськради. Зазначається, що комунальники намагатимуться врятувати рослини, проте, кажуть: деревам буде складно відновитися після таких пошкоджень.
Читайте також: Ліс горить на Харківщині: вогонь гасять лише у доступних місцях (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: град, гроза, новини Харкова, опасная погода, синоптики;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Гроза, дощ, град, шквал: небезпечно буде в Харкові й області в суботу», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2026 в 14:44;