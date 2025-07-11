У Харкові – температурний рекорд, в суботу оголосили I рівень небезпечності

10 липня у Харкові зафіксували температурний рекорд. У цей день позначки термометрів показали +37,4, повідомили в Регіональному центрі з гідрометеорології.

Синоптики зазначають: попередній максимум температури фіксували у 2024 році і він становив +35,8.

У суботу ж, 12 липня, у Харкові та області очікуються небезпечні метеорологічні явища, інформують у гідрометцентрі. Зокрема, передають грозу, град та шквал 15 – 20 м/с.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте уважними та обережними. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Синоптики також підбили підсумки першої декади липня. За їхніми даними, з 6 липня на території регіону була дуже спекотна та суха погода.

«Відсутність ефективних опадів, підвищені температурні показники та низька відносна вологість повітря призводили до посилення та поширення ґрунтової засухи, яка набула характеру «сильної», – кажуть у гідрометцентрі.

Через високу температуру повітря вдень на полях області спостерігалося передчасне підсихання листків нижнього ярусу та втрата тургору у рослин сої, соняшнику, кукурудзи та гречки, констатуються фахівці.

Нагадаємо, до цього температурний рекорд у Харкові фіксували 8 липня.