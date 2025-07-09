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Спека у Харкові вже почала бити температурні рекорди

Суспільство 13:48   09.07.2025
Вікторія Яковенко
Спека у Харкові вже почала бити температурні рекорди Фото: Регіональний центр з гідрометеорології

У вівторок, 8 липня, у Харкові зафіксували температурний рекорд.

«8 липня було зафіксовано новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня – +35,7°С», – написали синоптики Регіонального центру з гідрометеорології.

Востаннє настільки спекотно цього дня було в 1968 році. Тоді термометр показав +34.

Раніше у Центрі громадського здоров’я України опублікували рекомендації як захистися від спеки. Зокрема, слід пити більше води, вживати легку їжу, уникати перебування на сонці з 11:00 до 16:00, зберігати прохолоду вдома, охолоджувати тіло та обмежувати рухову активність.

Там також нагадали, що під час спеки ні в якому разі не можна залишати дітей і тварин у машині. Це смертельно небезпечно.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 13:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 8 липня, у Харкові зафіксували температурний рекорд.".