Спека у Харкові вже почала бити температурні рекорди
Фото: Регіональний центр з гідрометеорології
У вівторок, 8 липня, у Харкові зафіксували температурний рекорд.
«8 липня було зафіксовано новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня – +35,7°С», – написали синоптики Регіонального центру з гідрометеорології.
Востаннє настільки спекотно цього дня було в 1968 році. Тоді термометр показав +34.
Раніше у Центрі громадського здоров’я України опублікували рекомендації як захистися від спеки. Зокрема, слід пити більше води, вживати легку їжу, уникати перебування на сонці з 11:00 до 16:00, зберігати прохолоду вдома, охолоджувати тіло та обмежувати рухову активність.
Там також нагадали, що під час спеки ні в якому разі не можна залишати дітей і тварин у машині. Це смертельно небезпечно.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 13:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 8 липня, у Харкові зафіксували температурний рекорд.".