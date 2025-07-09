Жара в Харькове уже начала бить температурные рекорды

Во вторник, 8 июля, в Харькове зафиксирован температурный рекорд.

«8 июля был зафиксирован новый температурный рекорд максимальной температуры для этого дня — +35,7 ° С», — написали синоптики Регионального центра по гидрометеорологии.

В последний раз так жарко в этот день было в 1968 году. Тогда термометр показал +34.

Ранее в Центре общественного здоровья Украины опубликовали рекомендации, как защититься от жары. В частности, следует пить больше воды, есть легкую пищу, избегать пребывания на солнце с 11:00 до 16:00, сохранять прохладу дома, охлаждать тело и ограничивать двигательную активность.

Там также напомнили, что во время жары ни в коем случае нельзя оставлять детей и животных в машине. Это смертельно опасно.