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Жара в Харькове уже начала бить температурные рекорды

Общество 13:48   09.07.2025
Виктория Яковенко
Жара в Харькове уже начала бить температурные рекорды Фото: Региональный центр с гидрометеорологии

Во вторник, 8 июля, в Харькове зафиксирован температурный рекорд.

«8 июля был зафиксирован новый температурный рекорд максимальной температуры для этого дня — +35,7 ° С», — написали синоптики Регионального центра по гидрометеорологии.

В последний раз так жарко в этот день было в 1968 году. Тогда термометр показал +34.

Ранее в Центре общественного здоровья Украины опубликовали рекомендации, как защититься от жары. В частности, следует пить больше воды, есть легкую пищу, избегать пребывания на солнце с 11:00 до 16:00, сохранять прохладу дома, охлаждать тело и ограничивать двигательную активность.

Там также напомнили, что во время жары ни в коем случае нельзя оставлять детей и животных в машине. Это смертельно опасно.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 13:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 8 июля, в Харькове зафиксирован температурный рекорд.".