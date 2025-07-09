Жара в Харькове уже начала бить температурные рекорды
Фото: Региональный центр с гидрометеорологии
Во вторник, 8 июля, в Харькове зафиксирован температурный рекорд.
«8 июля был зафиксирован новый температурный рекорд максимальной температуры для этого дня — +35,7 ° С», — написали синоптики Регионального центра по гидрометеорологии.
В последний раз так жарко в этот день было в 1968 году. Тогда термометр показал +34.
Ранее в Центре общественного здоровья Украины опубликовали рекомендации, как защититься от жары. В частности, следует пить больше воды, есть легкую пищу, избегать пребывания на солнце с 11:00 до 16:00, сохранять прохладу дома, охлаждать тело и ограничивать двигательную активность.
Там также напомнили, что во время жары ни в коем случае нельзя оставлять детей и животных в машине. Это смертельно опасно.
Читайте также: Харьковчан призывают обходить газоны в ближайшее время – причина
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: жара, новости Харькова, рекорд, синоптики, температура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Жара в Харькове уже начала бить температурные рекорды»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 13:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 8 июля, в Харькове зафиксирован температурный рекорд.".