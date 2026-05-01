Температура в апреле на Харьковщине была ниже климатической нормы – итоги
Зато дождей на Харьковщине в апреле было достаточно, подвел итоги месяца Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В апреле температурный режим был ниже климатической нормы 🌡️ на 1,5 – 2,5°, констатируют синоптики. В течение месяца наблюдали заморозки ❄️ в воздухе, на поверхности почвы и на высоте 2 см от поверхности почвы.
«До конца апреля устойчивого перехода среднесуточных температур воздуха через +10°С не произошло, отставание от средних многолетних дат перехода составило почти 2 недели», — отметили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.
Но осадков в апреле было немало, поэтому суммарное их количество за месяц колебалось по области от 35 мм до 74 мм, что составило 85-230% месячной нормы. Поэтому в течение апреля обеспечение влагой посевов сельскохозяйственных культур во всех слоях почвы было достаточным и оптимальным.
Хотя сельскохозяйственные культуры все же росли и развивались довольно медленно из-за умеренного накопления эффективного тепла, невысокие дневные температуры 🌡️ воздуха и ночные заморозки ❄️.
апрель 2026, влага, дожди, заморозки, итоги, температура, тепло, Харьковский региональный центр гидрометеорологии
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Температура в апреле на Харьковщине была ниже климатической нормы – итоги», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 18:58;