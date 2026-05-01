Температура в апреле на Харьковщине была ниже климатической нормы – итоги

Погода 18:58   01.05.2026
Оксана Якушко
Зато дождей на Харьковщине в апреле было достаточно, подвел итоги месяца Харьковский региональный центр  гидрометеорологии.

В апреле температурный режим был ниже климатической нормы 🌡️ на 1,5 – 2,5°, констатируют синоптики. В течение месяца наблюдали заморозки ❄️ в воздухе, на поверхности почвы и на высоте 2 см от поверхности почвы.

«До конца апреля устойчивого перехода среднесуточных температур воздуха через +10°С не произошло, отставание от средних многолетних дат перехода составило почти 2 недели», — отметили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.

Но осадков в апреле было немало, поэтому суммарное их количество за месяц колебалось по области от 35 мм до 74 мм, что составило 85-230% месячной нормы. Поэтому в течение апреля обеспечение влагой посевов сельскохозяйственных культур во всех слоях почвы было достаточным и оптимальным.

Хотя сельскохозяйственные культуры все же росли и развивались довольно медленно из-за умеренного накопления эффективного тепла, невысокие дневные температуры 🌡️ воздуха и ночные заморозки ❄️.

Автор: Оксана Якушко
  • • Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 18:58;

