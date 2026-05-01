Температура у квітні на Харківщині була нижчою за кліматичну норму – підсумки

Натомість дощів на Харківщині у квітні випало вдосталь, підбив підсумки місяця Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У квітні температурний режим був нижчим за кліматичну норму 🌡️ на 1,5 – 2,5°, констатують синоптики. Протягом місяця спостерігали заморозки ❄️ у повітрі, на поверхні ґрунту та на висоті на 2 см від поверхні ґрунту.

«До кінця квітня стійкого переходу середніх добових температур повітря через +10°С не відбулося, відставання від середніх багаторічних дат переходу склало майже 2 тижні», – зазначили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Але опадів у квітні було чимало, тому сумарна їхня кількість 💧за місяць коливалася по області від 35 мм до 74 мм, що становить 85-230% місячної норми. Тому протягом квітня вологозабезпечення 💧📏посівів сільськогосподарських культур у всіх шарах ґрунту було достатнім та оптимальним.

Хоча сільськогосподарські культури росли та розвивалися досить повільно через помірне накопичення ефективного тепла☀️, невисокі денні температури 🌡️ повітря та нічні заморозки ❄️.