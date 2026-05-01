Хаотичний терор, ворог тестує нову зброю – Терехов про обстріли у квітні
У квітні у Харкові зафіксували 105 обстрілів, що більш ніж удвічі перевищує березневі показники, повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Плани ворога не змінилися: його мета – виснажувати нас, кошмарити і не давати жодного перепочинку. Тому минулий місяць відзначився хаотичним терором усіх районів міста без винятку», – зазначив міський голова.
Дві людини загинули внаслідок ворожих ударів. Ще 54 – постраждали, серед них – шестеро дітей.
Терехов констатує: окупанти били по транспорту, бізнесу. Через обстріли пошкоджені десятки авто. Житловий сектор постраждав також дуже сильно.
«Разом із кількістю ворожих обстрілів розширився й їхній арсенал. Ворог тестує на нас нову зброю: минулого місяця ми вперше масово зіткнулися з реактивними «шахедами» та новими типами БпЛА. Протистояти такій навалі вкрай важко, тому я щиро вдячний силам ППО за кожен збитий об’єкт у нашому небі. Сумарно квітень забрав у нас понад 15 діб, проведених у стані повітряної тривоги», – пише міський голова.
Терехов каже: розуміє, що всі втомилися, але просить жителів не нехтувати безпекою та берегти своє життя.
- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2026 в 14:45;