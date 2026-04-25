«Важкий ранок у Харкові»: що постраждало у місті внаслідок атак – Терехов 📹

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про наслідки ворожих ударів уночі та вранці.

«Дуже важкий ранок в Харкові. Було влучання шести балістичних ракет типу «Іскандер». Крім цього, був «приліт» одного «шахеда» по приватному будинку. Там маємо одного постраждалого. Крім цього, багатоповерховий житловий будинок дуже постраждав. Вибиті вікна, зруйнований фасад. Є постраждалі серед патрульних поліцейських, які перебували поблизу місця вибуху», – сказав міський голова.

Він також зазначив, що внаслідок обстрілів розтрощена дитяча залізнична дорога. На місцях вже працюють комунальники.

Відео: соцмережі

Нагадаємо, гучно було в місті близько 03:30. Мер Ігор Терехов повідомив про удари по Київському та Шевченківському районах. Один із «прильотів» зафіксували біля будинку. Також внаслідок обстрілу у місті постраждала транспортна інфраструктура – зокрема, знищена зупинка громадського транспорту. Пошкоджено газогін.

Також вибухи лунали у Харкові й вранці. Відомо про влучання БпЛА в Немишлянському районі. Постраждали 54-річний чоловік та 1,5-річний хлопчик.