Live

«Важкий ранок у Харкові»: що постраждало у місті внаслідок атак – Терехов 📹

Події 07:50   25.04.2026
Вікторія Яковенко
Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про наслідки ворожих ударів уночі та вранці.

«Дуже важкий ранок в Харкові. Було влучання шести балістичних ракет типу «Іскандер». Крім цього, був «приліт» одного «шахеда» по приватному будинку. Там маємо одного постраждалого. Крім цього, багатоповерховий житловий будинок дуже постраждав. Вибиті вікна, зруйнований фасад. Є постраждалі серед патрульних поліцейських, які перебували поблизу місця вибуху», – сказав міський голова.

Він також зазначив, що внаслідок обстрілів розтрощена дитяча залізнична дорога. На місцях вже працюють комунальники.

Відео: соцмережі

Нагадаємо, гучно було в місті близько 03:30. Мер Ігор Терехов повідомив про удари по Київському та Шевченківському районах. Один із «прильотів» зафіксували біля будинку. Також внаслідок обстрілу у місті постраждала транспортна інфраструктура – зокрема, знищена зупинка громадського транспорту. Пошкоджено газогін.

Також вибухи лунали у Харкові й вранці. Відомо про влучання БпЛА в Немишлянському районі. Постраждали 54-річний чоловік та 1,5-річний хлопчик.

Популярно
Окупанти атакували на Харківщині 17 разів: ранкові дані Генштабу ЗСУ
Окупанти атакували на Харківщині 17 разів: ранкові дані Генштабу ЗСУ
25.04.2026, 08:09
Нічні вибухи у Харкові: «прильоти» у двох районах, знищена зупинка
Нічні вибухи у Харкові: «прильоти» у двох районах, знищена зупинка
25.04.2026, 06:23
«Важкий ранок у Харкові»: що постраждало у місті внаслідок атак – Терехов 📹
«Важкий ранок у Харкові»: що постраждало у місті внаслідок атак – Терехов 📹
25.04.2026, 07:50
Вранці РФ вдарила по Харкову: серед двох постраждалих – дитина (доповнюється)
Вранці РФ вдарила по Харкову: серед двох постраждалих – дитина (доповнюється)
25.04.2026, 07:44
Сьогодні 25 квітня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 квітня 2026: яке свято та день в історії
25.04.2026, 06:00
Новини Харкова — головне за 25 квітня: нічні та ранкові «прильоти»
Новини Харкова — головне за 25 квітня: нічні та ранкові «прильоти»
25.04.2026, 08:12

Новини за темою:

25.04.2026
Вранці РФ вдарила по Харкову: серед двох постраждалих – дитина (доповнюється)
25.04.2026
Новини Харкова — головне за 25 квітня: нічні та ранкові «прильоти»
24.04.2026
Терехов пропонує створити дизайн Картки харків’янина: як взяти участь
23.04.2026
Ще одну підземну школу в Харкові відкриють за тиждень-півтора — Терехов
21.04.2026
Бюрократія заважає створенню «енергоостровів»: Терехов звернувся до Кабміну


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Важкий ранок у Харкові»: що постраждало у місті внаслідок атак – Терехов 📹», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2026 в 07:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про наслідки ворожих ударів уночі та вранці.".