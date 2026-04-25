Вранці 25 квітня ворог вдарив по Харкову: пошкоджені будинки (доповнюється)

Вже вранці у Харкові знову зафіксували «приліт».

Доповнено о 07:05. Мер Ігор Терехов уточнив, що влучання сталося у Немишлянському районі. Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки.

06:45. Мер міста Ігор Терехов повідомив про влучання у Салтівському районі. На місці почалася пожежа.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про БпЛА, які летіли у напрямку Харкова з південного сходу.

Нагадаємо, також гучно було в місті близько 03:30. Щонайменше п’ять вибухів пролунало у Харкові. Мер Ігор Терехов повідомив про удари по Київському та Шевченківському районах. Один із «прильотів» зафіксували біля будинку. Також внаслідок обстрілу у місті постраждала транспортна інфраструктура – зокрема, знищена зупинка громадського транспорту. Пошкоджено газогін.