Вранці 25 квітня ворог вдарив по Харкову: пошкоджені будинки (доповнюється)
Фото ілюстративне/Харківська міськрада
Вже вранці у Харкові знову зафіксували «приліт».
Доповнено о 07:05. Мер Ігор Терехов уточнив, що влучання сталося у Немишлянському районі. Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки.
06:45. Мер міста Ігор Терехов повідомив про влучання у Салтівському районі. На місці почалася пожежа.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про БпЛА, які летіли у напрямку Харкова з південного сходу.
Нагадаємо, також гучно було в місті близько 03:30. Щонайменше п’ять вибухів пролунало у Харкові. Мер Ігор Терехов повідомив про удари по Київському та Шевченківському районах. Один із «прильотів» зафіксували біля будинку. Також внаслідок обстрілу у місті постраждала транспортна інфраструктура – зокрема, знищена зупинка громадського транспорту. Пошкоджено газогін.
Популярно
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, БПЛА, новини Харкова, удар;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2026 в 07:05;