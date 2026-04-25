Вибухи лунають у Харкові, Терехов повідомив про “прильоти”
Починаючи з 03:25 25 квітня в Харкові пролунало вже не менш як п’ять вибухів. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісні цілі на місто.
За даними моніторингових каналів, по Харкову б’ють ракетами та РСЗВ.
Про “прильоти” в місті повідомив мер Ігор Терехов. За його даними, під ударом опинився Київський район.
Наслідки обстрілу ще уточнюють.
Зазначимо, що масована повітряна атака зараз відбувається і в інших містах України. Повітряні сили ЗСУ інформують про проліт ракет над територією країни. Також у повітрі – російські “шахеди”.
- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2026 в 03:46;