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Новини Харкова – головне 10 червня: масований наліт БпЛА

Події 05:37   10.06.2026
Оксана Горун
Новини Харкова – головне 10 червня: масований наліт БпЛА

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

05:37

Близько двох десятків “прильотів” по Харкову

Вибухи один за одним лунали в Харкові, починаючи з 4 ранку 10 червня. Станом на 05:20 у місті зафіксували 26 “прильотів”, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За даними міського ситуаційного центру, ударів було дещо менше – 17 по Холодногірському району та один – по Шевченківському.

У місті виникли пожежі. Синєгубов інформував про чотирьох постраждалих – це жінки 35, 42, 68 та 81 року, в них гостра реакція на стрес.

За даними Терехова, один із безпілотників упав у лісосмузі в Шевченківському районі. Даних про руйнування та постраждалих у цій локації немає.

О 05:18 у Харкові дали відбій тривоги. Однак він був зовсім нетривалим – вже о 05:29 сирени завили знову, а моніторингові канали поінформували про чергову групу БпЛА, яка залітала в місто з півночі. Станом на 05:37 атака триває.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 05:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".