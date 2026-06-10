Новини Харкова – головне 10 червня: масований наліт БпЛА
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05:37
Близько двох десятків “прильотів” по Харкову
Вибухи один за одним лунали в Харкові, починаючи з 4 ранку 10 червня. Станом на 05:20 у місті зафіксували 26 “прильотів”, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За даними міського ситуаційного центру, ударів було дещо менше – 17 по Холодногірському району та один – по Шевченківському.
У місті виникли пожежі. Синєгубов інформував про чотирьох постраждалих – це жінки 35, 42, 68 та 81 року, в них гостра реакція на стрес.
За даними Терехова, один із безпілотників упав у лісосмузі в Шевченківському районі. Даних про руйнування та постраждалих у цій локації немає.
О 05:18 у Харкові дали відбій тривоги. Однак він був зовсім нетривалим – вже о 05:29 сирени завили знову, а моніторингові канали поінформували про чергову групу БпЛА, яка залітала в місто з півночі. Станом на 05:37 атака триває.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 05:37;