Кинув вибухівку й стріляв по копах: небезпечна погоня за чоловіком в Балаклії

У місті Балаклія після погоні та затримання чоловіка правоохоронці отримали травми. Подробиці інциденту повідомили у поліції.

Вночі 8 червня під час спроби пограбування магазину 26-річний чоловік вчинив збройний опір правоохоронцям, кажуть в ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Під час переслідування працівники поліції неодноразово висували законні вимоги про зупинку транспортного засобу шляхом використання проблискових маячків, спеціальних звукових сигналів та спеціального гучномовця, проте зловмисник проігнорував законні вимоги поліцейських. Продовжуючи тікати від переслідування, водій кинув вибуховий пристрій у бік поліцейського автомобіля та влаштував стрілянину по працівниках поліції”, – розповіли копи.

Зазначається, що поліцейські отримали акубаротравми. Характеристики та тип вибухового пристрою наразі встановлюють експерти.

Чоловіка затримали. Ним виявився мешканець Ізюмського району, раніше судимий за тяжкі злочини, уточнили правоохоронці.

Фігуранту повідомили про підозру за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.