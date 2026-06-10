Бросил взрывчатку и стрелял по копам: опасная погоня за мужчиной в Балаклее
В городе Балаклея после погони и задержания мужчины правоохранители получили травмы. Подробности инцидента сообщили в полиции.
Ночью 8 июня при попытке ограбления магазина 26-летний мужчина оказал сопротивление правоохранителям, говорят в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Во время преследования сотрудники полиции неоднократно выдвигали законные требования об остановке транспортного средства путем использования проблесковых маячков, специальных звуковых сигналов и специального громкоговорителя, но злоумышленник проигнорировал законные требования полицейских. Продолжая бежать от преследования, водитель бросил взрывное устройство в сторону полицейского автомобиля и устроил стрельбу по сотрудникам полиции», – рассказали копы.
Отмечается, что полицейские получили акубаротравмы. Характеристики и тип взрывного устройства устанавливают эксперты.
Мужчину задержали. Им оказался житель Изюмского района, ранее судимый за тяжкие преступления, уточнили правоохранители.
Фигуранту сообщили о подозрении по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 16:42;