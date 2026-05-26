Сьогодні піротехніки продовжать розміновувати Харківщину
У пресслужбі ХОВА попереджають про вибухи, які лунатимуть на Харківщині сьогодні, 26 травня.
За інформацією ХОВА, піротехніки знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети. Роботи будуть проводити:
- з 10:00 до 15:00 включно біля населеного пункту Таранівка Чугуївського району;
- з 13:00 до 14:00 включно біля населеного пункту Петропілля Ізюмського району.
Нагадаємо, напередодні МГ “Об’єктив” повідомляла, що за минулий тиждень піротехніки знешкодили 476 ворожих боєприпасів. Над розмінуванням територій працювали 26 піротехнічних розрахунків ДСНС. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Харківській області сапери знищили вже 142 580 одиниць вибухонебезпечних предметів. Щодня сапери ДСНС із ризиком для життя борються за те, щоб кожен метр української землі став безпечним для людей, наголосили в облуправлінні ДСНС.
Читайте також: Наслідки російських обстрілів у регіоні показали у прокуратурі
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: вибухи, пиротехники, розмінування, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Сьогодні піротехніки продовжать розміновувати Харківщину», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 09:55;