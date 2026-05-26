Сьогодні піротехніки продовжать розміновувати Харківщину

Суспільство 09:55   26.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У пресслужбі ХОВА попереджають про вибухи, які лунатимуть на Харківщині сьогодні, 26 травня. 

За інформацією ХОВА, піротехніки знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети. Роботи будуть проводити:

  •  з 10:00 до 15:00 включно біля населеного пункту Таранівка Чугуївського району;
  • з 13:00 до 14:00 включно біля населеного пункту Петропілля Ізюмського району.

Нагадаємо, напередодні МГ “Об’єктив” повідомляла, що за минулий тиждень піротехніки знешкодили 476 ворожих боєприпасів. Над розмінуванням територій працювали 26 піротехнічних розрахунків ДСНС. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Харківській області сапери знищили вже 142 580 одиниць вибухонебезпечних предметів. Щодня сапери ДСНС із ризиком для життя борються за те, щоб кожен метр української землі став безпечним для людей, наголосили в облуправлінні ДСНС.



