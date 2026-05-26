Сегодня пиротехники продолжат разминировать Харьковщину

В пресс-службе ХОВА предупреждают о взрывах, которые будут раздаваться в Харьковской области сегодня, 26 мая.

По информации ХОВА, пиротехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы. Работы будут проводить:

с 10:00 до 15:00 включительно возле населенного пункта Тарановка Чугуевского района;

с 13.00 до 14.00 включительно возле населенного пункта Петрополье Изюмского района.

Напомним, накануне МГ «Объектив» сообщала, что за минувшую неделю пиротехники обезвредили 476 вражеских боеприпасов. Над разминированием территорий работали 26 пиротехнических расчетов ГСЧС. С начала полномасштабного вторжения России в Харьковской области саперы уничтожили уже 142580 единиц взрывоопасных предметов. Каждый день саперы ГСЧС с риском для жизни борются за то, чтобы каждый метр украинской земли стал безопасным для людей, акцентировали в облуправлении ГСЧС.

