Взрывы на Харьковщине: в ХОВА рассказали, где будет громко и почему

Общество 10:09   22.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В пресс-службе ХОВА объяснили, что сегодня, 22 мая, пиротехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы на Изюмщине.

Ввиду этого, громко будет в таких населенных пунктах Изюмского района:

  • с 11:00 до 14:00 включая населенный пункт Грушеваха;
  • с 10:30 до 15:00 вблизи села Петровское.

«Возможные звуки взрывов – плановое обезвреживание взрывоопасных предметов», – уточнили в ХОВА.

Напомним, ранее в ГУ ГСЧС Украины сообщали, что в Барвенково в Изюмском районе горел жилой дом и хозпостройка, а также крыша рядом расположенного дома на площади 40 квадратных метров. Пострадали двое людей.

Читайте также: О последствиях «прилетов» в Харьковской области сообщил Синегубов

Сегодня 22 мая 2026: какой праздник и день в истории
Новости Харькова — главное за 22 мая: пожары в регионе, штурмы РФ
Град, шквал и гроза. Прогноз погоды на 22 мая в Харькове и области
Взрывы в Харькове вечером 21 мая: Терехов сообщил, куда «прилетело»
Мы даже делали гробы — мэр Чугуева, города, который устоял, несмотря ни на что
Не выходить на улицу призвали жителей Барвенково, две женщины ранены – детали
