Взрывы на Харьковщине: в ХОВА рассказали, где будет громко и почему

В пресс-службе ХОВА объяснили, что сегодня, 22 мая, пиротехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы на Изюмщине.

Ввиду этого, громко будет в таких населенных пунктах Изюмского района:

с 11:00 до 14:00 включая населенный пункт Грушеваха;

с 10:30 до 15:00 вблизи села Петровское.

«Возможные звуки взрывов – плановое обезвреживание взрывоопасных предметов», – уточнили в ХОВА.

Напомним, ранее в ГУ ГСЧС Украины сообщали, что в Барвенково в Изюмском районе горел жилой дом и хозпостройка, а также крыша рядом расположенного дома на площади 40 квадратных метров. Пострадали двое людей.