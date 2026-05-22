Взрывы на Харьковщине: в ХОВА рассказали, где будет громко и почему
Фото: e-forest.gov.ua
В пресс-службе ХОВА объяснили, что сегодня, 22 мая, пиротехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы на Изюмщине.
Ввиду этого, громко будет в таких населенных пунктах Изюмского района:
- с 11:00 до 14:00 включая населенный пункт Грушеваха;
- с 10:30 до 15:00 вблизи села Петровское.
«Возможные звуки взрывов – плановое обезвреживание взрывоопасных предметов», – уточнили в ХОВА.
Напомним, ранее в ГУ ГСЧС Украины сообщали, что в Барвенково в Изюмском районе горел жилой дом и хозпостройка, а также крыша рядом расположенного дома на площади 40 квадратных метров. Пострадали двое людей.
- Категории: Общество, Украина; Теги: атака РФ, взрывы, изюмский район, прилеты, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 22 мая 2026 в 10:09;