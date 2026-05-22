Защита от солнца и насекомых подорожала на 35% – цены в Харькове
В пресс-службе мэрии констатировали: с наступлением жары, в Харькове вырос спрос на средства для загара, а также защиты от насекомых.
Однако в этом году за них прийдется заплатить несколько больше, чем в прошлом – цены выросли примерно на 20-35%.
«Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, приобрести солнцезащитные средства можно как в торговых заведениях и специализированных магазинах косметики, так и в аптеках. Цены на них зависят от вида продукта, изготовителя, объема упаковки, уровня SPF-защиты и других характеристик», – уточнили в мэрии.
По результатам мониторинга, цены на указанные товары следующие:
- солнцезащитные средства (кремы, лосьоны, спреи) – от 150 грн/150 мл,
- средства после загара – от 120 грн/150 мл,
- термозащита для волос – от 80 грн/150 мл,
- солнцезащитные средства для детей – от 140 грн/150 мл,
- спреи для защиты от комаров стоят в среднем от 70 грн/100 мл,
- от клещей – от 90 грн/100 мл.
- • Дата публикации материала: 22 мая 2026 в 10:35;