Днем до +35: прогноз погоды в Харькове и области на 22 августа

В пятницу, 22 августа, в Харькове и области – переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры покажут от 16 до 18 градусов, днем – от 31 до 33, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – от 15 до 20 градусов, дневная – от 30 до 35.

Ветер юго-западный – 7-12 м/с, днем порывы – 15-20 м/с.

Как сообщала синоптик Наталья Диденко, 21 августа в Украину пришел холодный атмосферный фронт, который принес в западные и северные области дожди и грозы. На остальной территории – сухо.

«Этот фронт в течение 22-23 августа пересечет территорию Украины в восточном направлении и потянет за собой осадки», — прогнозировала Диденко.