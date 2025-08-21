Опасная погода будет в Харькове и области в пятницу: чего ожидать
Фото: geograph.org.uk
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 22 августа.
По данным синоптиков, днем в пятницу по городу и области ожидаются порывы ветра, 15-20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.
«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта. Будьте внимательны и осторожны», — отметили в гидрометцентре.
21 августа 2025 в 14:12
Корреспондент Виктория Яковенко