Опасная погода будет в Харькове и области в пятницу: чего ожидать

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 22 августа.

По данным синоптиков, днем ​​в пятницу по городу и области ожидаются порывы ветра, 15-20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта. Будьте внимательны и осторожны», — отметили в гидрометцентре.

