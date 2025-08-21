Небезпечна погода буде в Харкові та області в п’ятницю: чого очікувати

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 22 серпня.

За даними синоптиків, вдень у п’ятницю по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте уважними та обережними», – зазначили у гідрометцентрі.

