Live
  • Чт 21.08.2025
  • Харків  +28°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.17

Небезпечна погода буде в Харкові та області в п’ятницю: чого очікувати

Суспільство 14:12   21.08.2025
Вікторія Яковенко
Небезпечна погода буде в Харкові та області в п’ятницю: чого очікувати Фото: geograph.org.uk

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 22 серпня.

За даними синоптиків, вдень у п’ятницю по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте уважними та обережними», – зазначили у гідрометцентрі.

Читайте також: День Харкова і День Незалежності України містяни святкуватимуть у метро

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Металіст 1925» тренувався в Харкові. Коли до міста можуть повернутися матчі
«Металіст 1925» тренувався в Харкові. Коли до міста можуть повернутися матчі
21.08.2025, 15:29
Жорстоко катував людей в Балаклії: росіянин «Тайсон» отримав вирок
Жорстоко катував людей в Балаклії: росіянин «Тайсон» отримав вирок
21.08.2025, 15:00
Небезпечна погода буде в Харкові та області в п’ятницю: чого очікувати
Небезпечна погода буде в Харкові та області в п’ятницю: чого очікувати
21.08.2025, 14:12
Краматорськ стане Харківщиною? У ВР пропонують змінити адмінкордони, деталі
Краматорськ стане Харківщиною? У ВР пропонують змінити адмінкордони, деталі
21.08.2025, 13:48
Терехов про переселенців: «Хочу, щоб ці люди отримали квартири в Харкові»
Терехов про переселенців: «Хочу, щоб ці люди отримали квартири в Харкові»
21.08.2025, 13:11
«Сьогодні ховаємо людей» – Терехов про останній обстріл Харкова
«Сьогодні ховаємо людей» – Терехов про останній обстріл Харкова
21.08.2025, 12:49

Новини за темою:

13:59
Вирвані дерева, перебої зі світлом, затоплені вулиці: в Києві вирує негода 📹
12:47
Знову гроза та шквал: мешканців Харкова й області попередили про небезпеку
09:45
Про небезпеку попереджають жителів Харкова та області: що сьогодні буде
21:38
Буревій у Харкові: комунальники показали перші наслідки (доповнено, фото)
20:58
Буревій триватиме: прогноз погоди в Харкові та області на 12 липня

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Небезпечна погода буде в Харкові та області в п’ятницю: чого очікувати»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2025 в 14:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 22 серпня.".