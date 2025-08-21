Небезпечна погода буде в Харкові та області в п’ятницю: чого очікувати
Фото: geograph.org.uk
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 22 серпня.
За даними синоптиків, вдень у п’ятницю по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте уважними та обережними», – зазначили у гідрометцентрі.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ветер, новини Харкова, погода, синоптики;
Ви читали новину: «Небезпечна погода буде в Харкові та області в п'ятницю: чого очікувати»; з категорії Суспільство
Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2025 в 14:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко