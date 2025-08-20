День Харкова і День Незалежності України містяни святкуватимуть у метро
Масове святкування Дня Харкова, Дня Державного прапора та Дня Незалежності України із міркувань безпеки пройде під землею.
Про це повідомляє КП “Харківський метрополітен”.
У святковий період можуть виникнути тимчасові обмеження роботи деяких станцій метро, зазначили на підприємстві.
Тож харків’ян закликали стежити за оголошеннями на станціях.
