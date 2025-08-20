День Харкова і День Незалежності України містяни святкуватимуть у метро

Live
Суспільство 20:37   20.08.2025
Оксана Якушко
Масове святкування Дня Харкова, Дня Державного прапора та Дня Незалежності України із міркувань безпеки пройде під землею. 

Про це повідомляє КП “Харківський метрополітен”.

У святковий період можуть виникнути тимчасові обмеження роботи деяких станцій метро, зазначили на підприємстві.

Тож харків’ян закликали стежити за оголошеннями на станціях.

Читайте також: Як знайти бювети з водою: для харків’ян створили зручний сервіс

Автор: Оксана Якушко
