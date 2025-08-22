У свята харків’ян додатково оповіщатимуть про загрози – Терехов (відео)

Міський голова Ігор Терехов закликав мешканців Харкова не нехтувати сигналами повітряної тривоги під час святкових вихідних.

Мер повідомив, що містом курсуватимуть спеціальні автомобілі, з яких фахівці за допомогою гучномовців додатково оповіщатимуть про повітряні загрози.

“Я дуже хочу звернутися до всіх харків’ян: прислуховуйтеся до повітряних тривог. Я розумію, що багато людей гулятиме біля інсталяцій. Ми проінструктували наших працівників… Ми зробили таку логістику – наші працівники на спеціальних автомобілях з гучномовцями будуть їздити містом і в разі повітряних тривог оповіщати людей, щоб вони мали можливість укритися в метрополітені – як у найбільшому укритті, яке є біля цих локацій”, – зазначив Терехов.

Відео: пресслужба Харківської міськради

Нагадаємо, День Харкова та День Незалежності цього року масово відзначатимуть під землею. Концерти відбудуться на станціях метро з міркувань безпеки. Тому у роботі підземки виникатимуть тимчасові обмеження. Також у святкові дні у місті працюватиме тимчасовий тролейбус – №17. Він курсуватиме вулицею Сумською – від Центрального парку до площі Конституції.