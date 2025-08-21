Live
Концерти та вистави пройдуть у метро Харкова до Дня міста – програма

Культура 20:07   21.08.2025
Олена Нагорна
Концерти та вистави пройдуть у метро Харкова до Дня міста – програма Фото: Харківська міськрада

Святкові заходи з нагоди Дня міста проведуть у метрополітені 22 та 23 серпня.

В обидва дні концерти відбуватимуться на станціях «Вокзальна», «Ярослава Мудрого», «Перемога» та «Імені О.С. Масельського», повідомляє пресслужба міської ради.

Розклад на 22 серпня:

1. «Вокзальна» – 17:00 – військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади «Скіф»

2. «Ярослава Мудрого» – 17:00 – Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В. Лисенка

3. «Перемога» – 14:00 – Харківський державний академічний театр ляльок ім. В.А. Афанасьєва (вистава «Принцеси бувають різні»)

4. «Імені О.С. Масельського» – 17:00 – колективи Палацу дитячої та юнацької творчості «Істок»

Розклад на 23 серпня:

1. «Вокзальна» – 15:00 – військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади «Скіф»

2. «Ярослава Мудрого» – 15:00 – Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В. Лисенка

3. «Перемога» – 15:00 – Харківський державний академічний театр ляльок ім. В.А. Афанасьєва (вистава «Івасик Телесик»)

4. «Імені О.С. Масельського» – 15:00 – колективи Палацу дитячої та юнацької творчості «Істок»

