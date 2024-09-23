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Деколонізатори: дату Дня Харкова можна обговорити на громадських слуханнях

Суспільство 09:39   23.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Деколонізатори: дату Дня Харкова можна обговорити на громадських слуханнях Фото: Василь Голосний

Активісти проєкту “Деколонізація Україна” просять провести громадські слухання, щоб встановити нову дату Дня міста Харкова. 

На їхню думку, святкувати 23 серпня просто нічого – дата не пов’язана ні зі звільненням Харкова, ні з якоюсь іншою важливою для міста подією.

“23 серпня – навіть не день визволення Харкова від німецьких загарбників. Фактично, цього дня червоноармійці встановили над Держпромом комуністичний прапор, а саме “звільнення” відбулося 29 серпня”, – пояснили деколонізатори.

Активісти додали, що 23 серпня – один із символів радянської влади. А саме їх зараз намагаються позбавлятися в різних містах України. Тому вважають, що дата Дня міста має бути змінена.

“Направили звернення до Харківського міського голови з проханням провести громадські слухання щодо визначення нової дати дня Харкова”, – повідомили деколонізатори.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 09:39;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Активісти проєкту “Деколонізація Україна” просять провести громадські слухання, щоб встановити нову дату Дня міста Харкова".