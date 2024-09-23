Деколонізатори: дату Дня Харкова можна обговорити на громадських слуханнях
Активісти проєкту “Деколонізація Україна” просять провести громадські слухання, щоб встановити нову дату Дня міста Харкова.
На їхню думку, святкувати 23 серпня просто нічого – дата не пов’язана ні зі звільненням Харкова, ні з якоюсь іншою важливою для міста подією.
“23 серпня – навіть не день визволення Харкова від німецьких загарбників. Фактично, цього дня червоноармійці встановили над Держпромом комуністичний прапор, а саме “звільнення” відбулося 29 серпня”, – пояснили деколонізатори.
Активісти додали, що 23 серпня – один із символів радянської влади. А саме їх зараз намагаються позбавлятися в різних містах України. Тому вважають, що дата Дня міста має бути змінена.
“Направили звернення до Харківського міського голови з проханням провести громадські слухання щодо визначення нової дати дня Харкова”, – повідомили деколонізатори.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: 23 августа, деколонизация, день города, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 09:39;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Активісти проєкту “Деколонізація Україна” просять провести громадські слухання, щоб встановити нову дату Дня міста Харкова".