Майданчик для настільного тенісу хочуть ремонтувати за 2 млн у Саржиному яру
У харківському Саржиному яру планують до кінця поточного року відремонтувати покриття майданчика для гри у настільний теніс за 2,35 мільйона гривень.
Такий договір СКП “Харківзеленбуд” планує укласти з ТОВ “КС Девелопмент”, повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр” з посиланням на систему публічних закупівель “ProZorro”.
Відповідно до техзавдання, фірма повинна перестелити 600 квадратних метрів покриття та замінити 36 метрів бетонних поребриків.
«Власником ТОВ «КС Девелопмент» є Тимофій Полотненко, а керівником – Олександр Полотненко. Станом на 2023 рік Тимофій Полотненко був чоловіком колишньої головної спеціалістки відділу зв’язків із ЗМІ департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Олени Аксельрод», — пишуть антикорупціонери.
Активісти нагадують, що раніше ТОВ «КС Девелопмент» (колишня назва ТОВ «КС Ангар») укладало договори з КП «Центральний парк» щодо будівництва господарських будівель на території парку.
«Тоді директором КП „Центральний парк” був Дмитро Поздєєв. Наразі він є директором СКП «Харківзеленбуд». І тепер саме це КП укладає з ТОВ «КС Девелопмент» договори. Наприклад, на 1,75 мільйона гривень у квітні цього року щодо поточного ремонту шпиля у сквері «Перемога» на вулиці Сумській, 32», — додають розслідувачі ХАЦ.
Читайте також: У Харкові завершили ремонт Дзеркального струменя за 1,75 млн грн (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: саржин яр, СКП "Харьковзеленстрой", Харків, ХАЦ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Майданчик для настільного тенісу хочуть ремонтувати за 2 млн у Саржиному яру»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2024 в 19:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському Саржиному яру планують до кінця поточного року відремонтувати покриття майданчика для гри у настільний теніс за 2,35 мільйона гривень.".