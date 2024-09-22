Майданчик для настільного тенісу хочуть ремонтувати за 2 млн у Саржиному яру

У харківському Саржиному яру планують до кінця поточного року відремонтувати покриття майданчика для гри у настільний теніс за 2,35 мільйона гривень.

Такий договір СКП “Харківзеленбуд” планує укласти з ТОВ “КС Девелопмент”, повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр” з посиланням на систему публічних закупівель “ProZorro”.

Відповідно до техзавдання, фірма повинна перестелити 600 квадратних метрів покриття та замінити 36 метрів бетонних поребриків.

«Власником ТОВ «КС Девелопмент» є Тимофій Полотненко, а керівником – Олександр Полотненко. Станом на 2023 рік Тимофій Полотненко був чоловіком колишньої головної спеціалістки відділу зв’язків із ЗМІ департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Олени Аксельрод», — пишуть антикорупціонери.

Активісти нагадують, що раніше ТОВ «КС Девелопмент» (колишня назва ТОВ «КС Ангар») укладало договори з КП «Центральний парк» щодо будівництва господарських будівель на території парку.

«Тоді директором КП „Центральний парк” був Дмитро Поздєєв. Наразі він є директором СКП «Харківзеленбуд». І тепер саме це КП укладає з ТОВ «КС Девелопмент» договори. Наприклад, на 1,75 мільйона гривень у квітні цього року щодо поточного ремонту шпиля у сквері «Перемога» на вулиці Сумській, 32», — додають розслідувачі ХАЦ.