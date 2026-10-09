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У Харкові на місяць перекрили рух транспорту – де та як об’їжджати

Транспорт 10:46   09.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові на місяць перекрили рух транспорту – де та як об’їжджати Фото: Харківська міськрада

У пресслужбі мерії розповіли, що рух транспорту по вул. Павлівській, біля перехрестя з вул. Юрія Пояркова у Харкові буде заборонений до 6 листопада.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вул. Юрія Пояркова, вул. Севастопольською, вул. Лопанською та іншими, уточнили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що притулок “Сім’я” для внутрішньо переміщених осіб старшого віку та людей з інвалідністю відкрили у Харкові. Мешканці притулку – жителі Куп’янська, Слов’янська, Харкова. Притулок розрахований на 20 місць. За інформацією міськради, його роботу забезпечує ГО “Я врятований”: мешканці отримуватимуть постійний догляд, харчування та необхідну побутову допомогу. У Харкові планують відкрити ще два такі заклади.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2026 в 10:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії розповіли, що рух транспорту по вул. Павлівській, біля перехрестя з вул. Юрія Пояркова у Харкові буде заборонений до 6 листопада.".