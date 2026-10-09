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В Харькове на месяц перекрыли движение транспорта – где и как объезжать

Транспорт 10:46   09.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове на месяц перекрыли движение транспорта – где и как объезжать Фото: Харьковский горсовет

В пресс-службе мэрии рассказали, что движение транспорта по ул. Павловской, у перекрестка с ул. Юрия Пояркова в Харькове будет запрещено до 6 ноября.

Объехать закрытый участок можно близлежащими ул. Юрия Пояркова, ул. Севастопольской, ул. Лопанской и другими, уточнили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что Приют «Семья» для внутренне перемещенных лиц старшего возраста и людей с инвалидностью открыли в Харькове. Жильцы приюта — жители Купянска, Славянска, Харькова. Приют рассчитан на 20 мест. По информации горсовета, его работу обеспечивает ОО «Я врятований»: жители будут получать постоянный уход, питание и необходимую бытовую помощь. В Харькове планируют открыть еще два таких заведения.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2026 в 10:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии рассказали, что движение транспорта по ул. Павловской, у перекрестка с ул. Юрия Пояркова в Харькове будет запрещено до 6 ноября.".