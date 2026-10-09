В Харькове на месяц перекрыли движение транспорта – где и как объезжать

В пресс-службе мэрии рассказали, что движение транспорта по ул. Павловской, у перекрестка с ул. Юрия Пояркова в Харькове будет запрещено до 6 ноября.

Объехать закрытый участок можно близлежащими ул. Юрия Пояркова, ул. Севастопольской, ул. Лопанской и другими, уточнили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что Приют «Семья» для внутренне перемещенных лиц старшего возраста и людей с инвалидностью открыли в Харькове. Жильцы приюта — жители Купянска, Славянска, Харькова. Приют рассчитан на 20 мест. По информации горсовета, его работу обеспечивает ОО «Я врятований»: жители будут получать постоянный уход, питание и необходимую бытовую помощь. В Харькове планируют открыть еще два таких заведения.