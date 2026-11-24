С сентября 2026 года из Золочева отсутствует транспортное сообщение в любом направлении, сообщил МГ «Объектив» начальник Богодуховской районной государственной администрации Евгений Шаповал.

Но по состоянию на настоящее время на территории Богодуховского района действует транспортное сообщение по следующим маршрутам:

Краснокутск – Харьков (через г. Богодухов); Краснокутск – Харьков (через пос. Старый Мерчик); Краснокутск – Полтава (через пос. Коломак); Богодухов – Харьков; Коломак – Харьков (через г. Валки); Валки – Харьков.

Ранее «Объектив» сообщал, как под постоянной угрозой FPV проходят обследования разрушенного и уничтоженного жилья в многострадальной Золочевской громаде. Также стало известно, почему на Богодуховщине не строят подземные укрытия. Кроме того, 73 первичных модульных укрытия установят в Богодуховском районе. Также трассы, которые соединяют Богодуховщину с Сумской областью, Харьковом и севером Харьковщины, уже накрыты антидроновыми сетками. Кроме того, около 200 человек вернулись в Богодухов после того, как ситуация в городе стабилизировалась.