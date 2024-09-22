Площадку для настольного тенниса хотят отремонтировать за 2 млн в Саржином яру

В харьковском Саржином яру планируют до конца текущего года отремонтировать покрытие площадки для игры в настольный теннис за 2,35 миллиона гривен.

Такой договор СКП «Харьковзеленстрой» планирует заключить с ООО «КС Девелопмент», сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на систему публичных закупок «ProZorro».

Согласно техзаданию, фирма должна перестелить 600 квадратных метров покрытия и заменить 36 метров бетонных поребриков.

«Владельцем ООО «КС Девелопмент» является Тимофей Полотненко, а руководителем — Александр Полотненко. По состоянию на 2023 год Тимофей Полотненко был мужем бывшей главной специалистки отдела связей со СМИ департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Елены Аксельрод», — пишут антикоррупционеры.

Активисты напоминают, что ранее ООО «КС Девелопмент» (прежнее название ООО «КС Ангар») заключало договоры с КП «Центральный парк» по строительству хозяйственных построек на территории парка.

«Тогда директором КП «Центральный парк» был Дмитрий Поздеев. Сейчас он является директором СКП «Харьковзеленстрой». И теперь как раз это КП заключает с ООО «КС Девелопмент» договоры. Например, на 1,75 миллиона гривен в апреле этого года по текущему ремонту шпиля в сквере «Победа» по улице Сумской, 32», — добавляют расследователи ХАЦ.