Live
  • Вс 22.09.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.44
  • EUR 46.24

Площадку для настольного тенниса хотят отремонтировать за 2 млн в Саржином яру

Общество 19:54   22.09.2024
Елена Нагорная
Площадку для настольного тенниса хотят отремонтировать за 2 млн в Саржином яру Фото: ОО «ХАЦ»

В харьковском Саржином яру планируют до конца текущего года отремонтировать покрытие площадки для игры в настольный теннис за 2,35 миллиона гривен.

Такой договор СКП «Харьковзеленстрой» планирует заключить с ООО «КС Девелопмент», сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на систему публичных закупок «ProZorro».

Согласно техзаданию, фирма должна перестелить 600 квадратных метров покрытия и заменить 36 метров бетонных поребриков.

«Владельцем ООО «КС Девелопмент» является Тимофей Полотненко, а руководителем — Александр Полотненко. По состоянию на 2023 год Тимофей Полотненко был мужем бывшей главной специалистки отдела связей со СМИ департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Елены Аксельрод», — пишут антикоррупционеры.

Активисты напоминают, что ранее ООО «КС Девелопмент» (прежнее название ООО «КС Ангар») заключало договоры с КП «Центральный парк» по строительству хозяйственных построек на территории парка.

«Тогда директором КП «Центральный парк» был Дмитрий Поздеев. Сейчас он является директором СКП «Харьковзеленстрой». И теперь как раз это КП заключает с ООО «КС Девелопмент» договоры. Например, на 1,75 миллиона гривен в апреле этого года по текущему ремонту шпиля в сквере «Победа» по улице Сумской, 32», — добавляют расследователи ХАЦ.

Читайте также: В Харькове завершили ремонт Зеркальной струи за 1,75 млн грн (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Овощи стали лидером подорожания среди всех продуктов на Харьковщине
Овощи стали лидером подорожания среди всех продуктов на Харьковщине
22.09.2024, 19:00
Терехов рассказал о судьбе 16-этажки в Харькове, поврежденной ударом ФАБ-250
Терехов рассказал о судьбе 16-этажки в Харькове, поврежденной ударом ФАБ-250
22.09.2024, 13:39
Главные новости 22.09: удар ФАБ возле 16-этажки в Харькове, «продвижение» РФ
Главные новости 22.09: удар ФАБ возле 16-этажки в Харькове, «продвижение» РФ
22.09.2024, 16:50
Взрыв, который слышали в Харькове: в Чайковке показали огромную воронку
Взрыв, который слышали в Харькове: в Чайковке показали огромную воронку
22.09.2024, 13:15
Как выглядит 16-этажка в Харькове после «прилета» — видео с коптера
Как выглядит 16-этажка в Харькове после «прилета» — видео с коптера
22.09.2024, 12:35
Фильм «В ее объятиях» о посттравматическом опыте войны сняли в Украине
Фильм «В ее объятиях» о посттравматическом опыте войны сняли в Украине
22.09.2024, 20:44

Новости по теме:

10:36
«Прилет» в Саржином яру в Харькове: коммунальщики устраняют последствия
19:53
Терехов: офисный центр, планировавшийся у Саржиного яра, возведут у Металлиста
13:07
«Хотим свой Саржин яр»: харьковчане с ХТЗ готовы 3 года убирать свалку у реки
09:42
«Очень неприятное событие» — Терехов о проекте офисного центра в Саржином яру
18:38
Нет застройке Саржиного яра: харьковчане обратились к Зеленскому (фото, видео)

Вы читали новость: «Площадку для настольного тенниса хотят отремонтировать за 2 млн в Саржином яру»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2024 в 19:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском Саржином яру планируют до конца текущего года отремонтировать покрытие площадки для игры в настольный теннис за 2,35 миллиона гривен.".