Мобилизация в Харькове: что приняли на совещании РВА

Глава Харьковской РВА Владимир Усов вместе с заместителем начальника Харьковского ОТЦК и СП Алексеем Шапко провели совещание. На нем обсудили вопросы организации и выполнения мер общей мобилизации в областном центре.

Как сообщили в Харьковской РВА, на совещании присутствовали также директор департамента взаимодействия с правоохранительными органами и гражданской защиты Харьковского горсовета Сергей Власенко, руководители районных администраций горсовета, представители районных ТЦК и СП Харькова, а также НПУ.

«В ходе совещания подвели итоги выполнения мобилизационных задач в сентябре, рассмотрели проблемные вопросы и определили дальнейшие шаги по повышению эффективности работы. Отдельное внимание было уделено вопросам информационной безопасности и недопущению распространения через социальные сети и другие информационные ресурсы, которые могут быть использованы врагом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участникам совещания поручили усилить информационно-разъяснительную работу среди населения по правилам безопасного распространения информации, недопущение публикации данных о перемещении военной техники и подразделений СОУ, последствиях обстрелов, расположении объектов критической инфраструктуры, а также информировании граждан об ответственности за такие нарушения.

«По результатам совещания согласован комплекс совместных организационных мероприятий, направленных на надлежащее выполнение мобилизационных задач, усиление взаимодействия между привлеченными органами и повышение результативности работы в следующем периоде», — добавили в РВА.