Мобілізація у Харкові: що ухвалили на нараді РВА

Голова Харківської РВА Володимир Усов разом із заступником начальника Харківського ОТЦК та СП Олексієм Шапкою провели нараду. На ній обговорили питання організації та виконання заходів загальної мобілізації в обласному центрі.

Як повідомили у Харківській РВА, на нараді були присутні також директор департаменту взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міськради Сергій Власенко, керівники районних адміністрацій міськради, представники районних ТЦК та СП Харкова, а також НПУ.

«Під час наради підбили підсумки виконання мобілізаційних завдань у вересні, розглянули проблемні питання та визначили подальші кроки для підвищення ефективності роботи. Окрему увагу приділили питанням інформаційної безпеки та недопущенню поширення через соціальні мережі й інші інформаційні ресурси відомостей, які можуть бути використані ворогом», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учасникам наради доручили посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо правил безпечного поширення інформації, недопущення публікації даних про переміщення військової техніки й підрозділів СОУ, наслідки обстрілів, розташування об’єктів критичної інфраструктури, а також інформування громадян про відповідальність за такі порушення.

«За результатами наради погоджено комплекс спільних організаційних заходів, спрямованих на належне виконання мобілізаційних завдань, посилення взаємодії між залученими органами та підвищення результативності роботи в наступному періоді», – додали в РВА.