Live
  • Чт 08.10.2026
  • Харків  +18°С
  • USD 44.86
  • EUR 50.16

Мобілізація у Харкові: що ухвалили на нараді РВА

Суспільство 12:38   08.10.2026
Вікторія Яковенко
Мобілізація у Харкові: що ухвалили на нараді РВА Фото: Харківська РВА

Голова Харківської РВА Володимир Усов разом із заступником начальника Харківського ОТЦК та СП Олексієм Шапкою провели нараду. На ній обговорили питання організації та виконання заходів загальної мобілізації в обласному центрі.

Як повідомили у Харківській РВА, на нараді були присутні також директор департаменту взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міськради Сергій Власенко, керівники районних адміністрацій міськради, представники районних ТЦК та СП Харкова, а також НПУ.

«Під час наради підбили підсумки виконання мобілізаційних завдань у вересні, розглянули проблемні питання та визначили подальші кроки для підвищення ефективності роботи. Окрему увагу приділили питанням інформаційної безпеки та недопущенню поширення через соціальні мережі й інші інформаційні ресурси відомостей, які можуть бути використані ворогом», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учасникам наради доручили посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо правил безпечного поширення інформації, недопущення публікації даних про переміщення військової техніки й підрозділів СОУ, наслідки обстрілів, розташування об’єктів критичної інфраструктури, а також інформування громадян про відповідальність за такі порушення.

«За результатами наради погоджено комплекс спільних організаційних заходів, спрямованих на належне виконання мобілізаційних завдань, посилення взаємодії між залученими органами та підвищення результативності роботи в наступному періоді», – додали в РВА.

Читайте також: Чоловік порізав ножем співробітника ТЦК на Харківщині: деталі від поліції

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новий графік відключень світла на Харківщині 8 жовтня: що змінилося
Новий графік відключень світла на Харківщині 8 жовтня: що змінилося
08.10.2026, 13:03
У Харкові та області почалися аварійні відключення, ГПВ не скасували
У Харкові та області почалися аварійні відключення, ГПВ не скасували
08.10.2026, 10:11
Безкоштовний проїзд у Харкові і відбудова – на що може вплинути режим економії
Безкоштовний проїзд у Харкові і відбудова – на що може вплинути режим економії
08.10.2026, 11:17
ISW: ЗСУ стримують ворога на півночі від Харкова й контратакують у Куп’янську
ISW: ЗСУ стримують ворога на півночі від Харкова й контратакують у Куп’янську
08.10.2026, 10:25
Сьогодні 8 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 8 жовтня 2026: яке свято та день в історії
08.10.2026, 06:00
Дезертира з Полтавщини підозрюють у шпигунстві та коригуванні ударів по ЗСУ
Дезертира з Полтавщини підозрюють у шпигунстві та коригуванні ударів по ЗСУ
08.10.2026, 11:00

Новини за темою:

08.10.2026
В аптеках Харкова продавали наркотичні препарати без рецептів: буде суд
07.10.2026
Масований удар по Україні та атаки FPV на Харківщині – підсумки 7 жовтня
07.10.2026
Ворог атакував Харків БпЛА: подробиці
07.10.2026
Двох військових затримали у Харкові: за що взяли $6000 – поліція (фото)
07.10.2026
Подорожчали на 15-20%: ціни на генератори й зарядні станції в Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Мобілізація у Харкові: що ухвалили на нараді РВА», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2026 в 12:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Харківської РВА Володимир Усов разом із заступником начальника Харківського ОТЦК та СП Олексієм Шапкою провели нараду.".