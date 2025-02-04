Live
  • Вт 04.02.2025
  • Харків  +1°С
  • USD 41.79
  • EUR 42.86

У Харкові затримали представника ТЦК: його підозрюють у корупції (відео)

Суспільство 12:30   04.02.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові затримали представника ТЦК: його підозрюють у корупції (відео) Фото: ГУНП в Харківській області

34-річний представник одного з ОРТЦК та СП міста Харкова, ймовірно, за гроші допомагав «вирішити питання» із мобілізацією.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, командир взводу охорони одного з міських ТЦК і СП за своїми обов’язками перевіряв військово-облікові документи і вручав повістки в Слобідському та Основ’янському районах. А поза обов’язками, за даними слідства, розв’язував за гроші питання ухилянтів.

Розцінки на послуги в бізнесмена з ТЦК коливалися від 4 тисяч гривень до 13 тисяч доларів, додали правоохоронці.

задержали ТЦК
Фото: ГУНП в Харківській області
задержали ТЦК
Фото: ГУНП в Харківській області

Попався він, коли допомагав черговому жителю Харкова стати на військовий облік і отримати всі документи для уникнення мобілізації «під ключ», не з’являючись до центру комплектування.

«У січні фігурант отримав від «клієнта» 8000 гривень. Пізніше, під час особистої зустрічі чоловік передав зловмиснику 6000 доларів і пакет документів. За ці гроші співробітник ТЦК пообіцяв поставити чоловіка на військовий облік, забезпечити усіма необхідними обліковими документами, щоб того не мобілізували під час самостійного оформлення документів», – розповіли у поліції.

Під час обшуку в його помешканні ще й виявили психотропні речовини та засоби для їх вживання, додали поліціянти.

задержали ТЦК
Фото: ГУНП в Харківській області
задержали ТЦК
Фото: ГУНП в Харківській області

Представника ТЦК затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.

Також слідчими проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.

Наразі підозрюваний у СІЗО. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 5 до 10 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

задержали ТЦК
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Хизувався «зв’язками» у ТЦК: у Харкові підозрюють підприємця, що обіцяв

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Снігопад накриє Харківщину: дорожники звернулись до водіїв (фото)
Снігопад накриє Харківщину: дорожники звернулись до водіїв (фото)
04.02.2025, 13:43
Зеленський відреагував на удар по Ізюму та показав відео з місця «прильоту»
Зеленський відреагував на удар по Ізюму та показав відео з місця «прильоту»
04.02.2025, 13:38
Удар «шахеда» по Харкову 1 лютого: перші хвилини після «прильоту» (відео)
Удар «шахеда» по Харкову 1 лютого: перші хвилини після «прильоту» (відео)
04.02.2025, 13:14
Новини Харкова — головне за 4.02: удар по Ізюму, затримали представника ТЦК
Новини Харкова — головне за 4.02: удар по Ізюму, затримали представника ТЦК
04.02.2025, 13:46
Удар по Ізюму: загинули п’ятеро людей, понад 30 постраждали (доповнюється)
Удар по Ізюму: загинули п’ятеро людей, понад 30 постраждали (доповнюється)
04.02.2025, 13:58
У Харкові затримали представника ТЦК: його підозрюють у корупції (відео)
У Харкові затримали представника ТЦК: його підозрюють у корупції (відео)
04.02.2025, 12:30

Новини за темою:

11:25
Патрульні: минулої доби сімох людей затримали за перевезення наркотиків
10:30
Вибухи біля відділів поліції в Харкові: затримали двох неповнолітніх
10:00
СБУ заявила, що спіймала агента ФСБ у Куп’янську
12:34
Вранці у Харкові побили і пограбували чоловіка: підозрюють його знайомого
10:00
За завданням ГРУ РФ мешканець Вовчанська залишився жити під обстрілами – СБУ

Ви читали новину: «У Харкові затримали представника ТЦК: його підозрюють у корупції (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2025 в 12:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "34-річний представник одного з ОРТЦК та СП міста Харкова, ймовірно, за гроші допомагав «вирішити питання» із мобілізацією.".