У Харкові затримали представника ТЦК: його підозрюють у корупції (відео)

34-річний представник одного з ОРТЦК та СП міста Харкова, ймовірно, за гроші допомагав «вирішити питання» із мобілізацією.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, командир взводу охорони одного з міських ТЦК і СП за своїми обов’язками перевіряв військово-облікові документи і вручав повістки в Слобідському та Основ’янському районах. А поза обов’язками, за даними слідства, розв’язував за гроші питання ухилянтів.

Розцінки на послуги в бізнесмена з ТЦК коливалися від 4 тисяч гривень до 13 тисяч доларів, додали правоохоронці.

Попався він, коли допомагав черговому жителю Харкова стати на військовий облік і отримати всі документи для уникнення мобілізації «під ключ», не з’являючись до центру комплектування.

«У січні фігурант отримав від «клієнта» 8000 гривень. Пізніше, під час особистої зустрічі чоловік передав зловмиснику 6000 доларів і пакет документів. За ці гроші співробітник ТЦК пообіцяв поставити чоловіка на військовий облік, забезпечити усіма необхідними обліковими документами, щоб того не мобілізували під час самостійного оформлення документів», – розповіли у поліції.

Під час обшуку в його помешканні ще й виявили психотропні речовини та засоби для їх вживання, додали поліціянти.

Представника ТЦК затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.

Також слідчими проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.

Наразі підозрюваний у СІЗО. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 5 до 10 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.