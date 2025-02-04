В Харькове задержали представителя ТЦК: его подозревают в коррупции (видео)

34-летний представитель одного из ОРТЦК и СП города Харькова, вероятно, за деньги помогал «решить вопрос» с мобилизацией.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, командир взвода охраны одного из городских ТЦК и СП по своим обязанностям проверял военно-учетные документы и вручал повестки в Слободском и Основянском районах. А вне обязанностей, по данным следствия, решал за деньги вопросы уклонистов.

Расценки на услуги у бизнесмена по ТЦК колебались от 4 тысяч гривен до 13 тысяч долларов, добавили правоохранители.

Попался он, когда помогал очередному жителю Харькова стать на военный учет и получить все документы во избежание мобилизации «под ключ», не являясь в центр комплектования.

«В январе фигурант получил от «клиента» 8000 гривен. Позже во время личной встречи мужчина передал злоумышленнику 6000 долларов и пакет документов. За эти деньги сотрудник ТЦК пообещал поставить мужчину на военный учет, обеспечить всеми необходимыми учетными документами, чтобы его не мобилизовали во время самостоятельного оформления документов», — рассказали в полиции.

Во время обыска в доме фигуранта еще и обнаружили психотропные вещества и средства для их употребления, добавили полицейские.

Представителя ТЦК задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ.

Также следователями проводится предварительное расследование по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УКУ.

Сейчас подозреваемый в СИЗО. Если вину докажут, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.