В Харькове задержали представителя ТЦК: его подозревают в коррупции (видео)
34-летний представитель одного из ОРТЦК и СП города Харькова, вероятно, за деньги помогал «решить вопрос» с мобилизацией.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, командир взвода охраны одного из городских ТЦК и СП по своим обязанностям проверял военно-учетные документы и вручал повестки в Слободском и Основянском районах. А вне обязанностей, по данным следствия, решал за деньги вопросы уклонистов.
Расценки на услуги у бизнесмена по ТЦК колебались от 4 тысяч гривен до 13 тысяч долларов, добавили правоохранители.
Попался он, когда помогал очередному жителю Харькова стать на военный учет и получить все документы во избежание мобилизации «под ключ», не являясь в центр комплектования.
«В январе фигурант получил от «клиента» 8000 гривен. Позже во время личной встречи мужчина передал злоумышленнику 6000 долларов и пакет документов. За эти деньги сотрудник ТЦК пообещал поставить мужчину на военный учет, обеспечить всеми необходимыми учетными документами, чтобы его не мобилизовали во время самостоятельного оформления документов», — рассказали в полиции.
Во время обыска в доме фигуранта еще и обнаружили психотропные вещества и средства для их употребления, добавили полицейские.
Представителя ТЦК задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ.
Также следователями проводится предварительное расследование по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УКУ.
Сейчас подозреваемый в СИЗО. Если вину докажут, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: задержали, Нацполиция, ОТЦК, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 12:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "34-летний представитель одного из ОРТЦК и СП города Харькова, вероятно, за деньги помогал «решить вопрос» с мобилизацией.".