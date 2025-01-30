Хвастался «связями» в ТЦК: в Харькове подозревают предпринимателя, что обещал

41-летний харьковский предприниматель получил подозрение. По данным следствия, он за 10 тысяч долларов обещал знакомому избежать мобилизации.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, фигурант хвастался якобы связями с местными служащими ТЦК. Он разъяснил товарищу, что сможет получить для него военно-учетный документ, а также меддокументы с которыми знакомый якобы сможет оформить инвалидность.

«Во время встречи фигурант сообщил, что для оформления документов мужчине необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, зарегистрироваться в мобильном приложении «Резерв+». Он добавил, что для клиента будет оформлен статус ВПЛ для смены одного ТЦК на другой, где дельцу будет проще сделать военно-учетный документ», — выяснили в прокуратуре.

Фигурант требовал со знакомого 250 долларов в качестве аванса, чтобы запустить «процесс». Однако попросил оставить деньги через бармена кафе на территории СТО в Харькове, добавили правоохранители.

Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, совмещенного с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ).

Фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн гривен.

Проводятся следственные действия, проверяется также причастность работников ТЦК.