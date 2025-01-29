В ТЦК в Харькове разоблачили схему для уклонистов – ГБР (фото)
Правоохранители обнаружили очередную схему уклонения от мобилизации в одном из Харьковских ТЦК и СП.
Как сообщили в ГБР, желающим избежать службы предлагали официально перевестись на учет в подчиненный фигурантам ТЦК, якобы из-за смены места жительства.
«Для этого даже не нужно было ходить в военкомат, ведь все документы заполнялись без присутствия «клиента». Далее мужчинам каждый месяц выдавали повестки, с которыми можно было свободно передвигаться по городу», – рассказали правоохранители.
За такую «услугу» военнообязанный должен был заплатить 70 тысяч гривен, добавили в ГБР.
Сейчас правоохранители задержали предполагаемого посредника, которого организаторы сделки направили получить деньги от очередного уклониста. Ему сообщили о подозрении в извлечении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УКУ). Если вину докажут, фигуранту «светит» до 8 лет тюрьмы.
Кроме того, сейчас правоохранители проверяют действия работников ТЦК, в том числе руководящего звена. В частности, проведен ряд обысков, в том числе в военкоматах. Изъяты документы на новых «клиентов», которые сейчас изучаются.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: военкомат, гбр, тцк, уклонист, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 11:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители обнаружили очередную схему уклонения от мобилизации в одном из Харьковских ТЦК и СП.".