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В ТЦК в Харькове разоблачили схему для уклонистов – ГБР (фото)

Общество 11:18   29.01.2025
Виктория Яковенко
В ТЦК в Харькове разоблачили схему для уклонистов – ГБР (фото) Фото: ГБР

Правоохранители обнаружили очередную схему уклонения от мобилизации в одном из Харьковских ТЦК и СП.

Как сообщили в ГБР, желающим избежать службы предлагали официально перевестись на учет в подчиненный фигурантам ТЦК, якобы из-за смены места жительства.

«Для этого даже не нужно было ходить в военкомат, ведь все документы заполнялись без присутствия «клиента». Далее мужчинам каждый месяц выдавали повестки, с которыми можно было свободно передвигаться по городу», – рассказали правоохранители.

За такую ​​«услугу» военнообязанный должен был заплатить 70 тысяч гривен, добавили в ГБР.

схема в ТЦК в Харькове
Фото: ГБР
схема в ТЦК в Харькове
Фото: ГБР

Сейчас правоохранители задержали предполагаемого посредника, которого организаторы сделки направили получить деньги от очередного уклониста. Ему сообщили о подозрении в извлечении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УКУ). Если вину докажут, фигуранту «светит» до 8 лет тюрьмы.

схема ТЦК в Харькове
Фото: ГБР
схема в ТЦК в Харькове
Фото: ГБР

Кроме того, сейчас правоохранители проверяют действия работников ТЦК, в том числе руководящего звена. В частности, проведен ряд обысков, в том числе в военкоматах. Изъяты документы на новых «клиентов», которые сейчас изучаются.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 11:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители обнаружили очередную схему уклонения от мобилизации в одном из Харьковских ТЦК и СП.".