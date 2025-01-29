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У ТЦК в Харкові викрили схему для ухилянтів – ДБР (фото)

Суспільство 11:18   29.01.2025
Вікторія Яковенко
У ТЦК в Харкові викрили схему для ухилянтів – ДБР (фото) Фото: ДБР

Правоохоронці виявили чергову схему ухилення від мобілізації в одному з Харківських ТЦК та СП.

Як повідомили у ДБР, охочим уникнути служби пропонували офіційно перевестися на облік у підпорядкований фігурантам ТЦК, начебто, через зміну місця проживання.

«Для цього навіть не потрібно було ходити до військкомату, адже всі документи заповнювали без присутності «клієнта». Далі чоловікам кожного місяця видавали повістки, з якими можна було вільно пересуватися містом», – розповіли правоохоронці.

За таку «послугу» військовозобов’язаний мав заплатити 70 тисяч гривень, додали в ДБР.

схема в ТЦК в Харькове
Фото: ДБР
схема в ТЦК в Харькове
Фото: ДБР

Наразі правоохоронці затримали ймовірного посередника, якого організатори оборудки направили отримати гроші від чергового ухилянта. Йому повідомили про підозру в одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Якщо провину доведуть, фігуранту «світить» до 8 років тюрми.

схема ТЦК в Харькове
Фото: ДБР
схема в ТЦК в Харькове
Фото: ДБР

Крім цього, зараз правоохоронці перевіряють дії працівників ТЦК, у тому числі керівної ланки. Зокрема, проведена низка обшуків, у тому числі в військкоматах. Вилучені документи на нових «клієнтів», які наразі вивчаються.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2025 в 11:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці виявили чергову схему ухилення від мобілізації в одному з Харківських ТЦК та СП.".