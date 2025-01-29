У ТЦК в Харкові викрили схему для ухилянтів – ДБР (фото)
Правоохоронці виявили чергову схему ухилення від мобілізації в одному з Харківських ТЦК та СП.
Як повідомили у ДБР, охочим уникнути служби пропонували офіційно перевестися на облік у підпорядкований фігурантам ТЦК, начебто, через зміну місця проживання.
«Для цього навіть не потрібно було ходити до військкомату, адже всі документи заповнювали без присутності «клієнта». Далі чоловікам кожного місяця видавали повістки, з якими можна було вільно пересуватися містом», – розповіли правоохоронці.
За таку «послугу» військовозобов’язаний мав заплатити 70 тисяч гривень, додали в ДБР.
Наразі правоохоронці затримали ймовірного посередника, якого організатори оборудки направили отримати гроші від чергового ухилянта. Йому повідомили про підозру в одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Якщо провину доведуть, фігуранту «світить» до 8 років тюрми.
Крім цього, зараз правоохоронці перевіряють дії працівників ТЦК, у тому числі керівної ланки. Зокрема, проведена низка обшуків, у тому числі в військкоматах. Вилучені документи на нових «клієнтів», які наразі вивчаються.
Читайте також: Посилити роботу груп оповіщення ТЦК хочуть у Харківському районі: подробиці
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: военкомат, гбр, тцк, уклонист, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У ТЦК в Харкові викрили схему для ухилянтів – ДБР (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2025 в 11:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці виявили чергову схему ухилення від мобілізації в одному з Харківських ТЦК та СП.".