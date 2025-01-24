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Посилити роботу груп оповіщення ТЦК хочуть у Харківському районі: подробиці

Суспільство 13:43   24.01.2025
Вікторія Яковенко
Посилити роботу груп оповіщення ТЦК хочуть у Харківському районі: подробиці Фото: Харківська РВА

У Харківському районі провели нараду, під час якої обговорили заходи щодо мобілізації та питання декларування отриманої чи знайденої зброї.

Як повідомили у Харківській РВА, на нараді були присутні голова РВА Володимир Усов, начальник Харківського РТЦК та СП Сергій Сіроус, представники ДСНС та правоохоронці.

«Володимир Усов наголосив на необхідності збільшення кількості оповіщених військовозобов’язаних та посилення ефективності роботи груп оповіщення. Також керівник району акцентував увагу присутніх на проведенні серед населення територіальних громад району роз’яснювальної роботи, спрямованої на підвищення престижності військової служби», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час наради також розглянули питання декларування знайденої чи отриманої зброї. Відповідно до законодавства, під час воєнного стану громадяни, які задекларували зброю, можуть легально її зберігати, а після завершення воєнного стану – отримати у власність.

«У підсумку наради присутні узгодили низку спільних дій для виконання поставлених завдань», – додали у РВА.

вопрос ТЦК в Харькове
Фото: Харківська РВА
вопрос ТЦК в Харькове
Фото: Харківська РВА
вопрос ТЦК в Харькове
Фото: Харківська РВА

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 13:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському районі провели нараду, під час якої обговорили заходи щодо мобілізації та питання декларування отриманої чи знайденої зброї.".