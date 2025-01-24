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Усилить работу групп оповещения ТЦК хотят в Харьковском районе: подробности

Общество 13:43   24.01.2025
Виктория Яковенко
Усилить работу групп оповещения ТЦК хотят в Харьковском районе: подробности Фото: Харьковская РВА

В Харьковском районе провели совещание в ходе которого обсудили мероприятия по мобилизации и вопросу декларирования полученного или найденного оружия.

Как сообщили в Харьковской РВА, на совещании присутствовали глава РВА Владимир Усов, начальник Харьковского РТЦК и СП Сергей Сироус, представители ГСЧС и правоохранители.

«Владимир Усов отметил необходимость увеличения количества уведомленных военнообязанных и усиления эффективности работы групп оповещения. Также руководитель района акцентировал внимание собравшихся на проведении среди населения территориальных громад района разъяснительной работы, направленной на повышение престижности военной службы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время совещания также рассмотрели вопрос декларирования найденного или полученного оружия. Согласно законодательству, во время военного положения граждане, которые задекларировали оружие, могут легально его хранить, а после завершения военного положения – получить в собственность.

«В итоге совещания присутствующие согласовали ряд совместных действий по выполнению поставленных задач», — добавили в РВА.

вопрос ТЦК в Харькове
Фото: Харьковская РВА
вопрос ТЦК в Харькове
Фото: Харьковская РВА
вопрос ТЦК в Харькове
Фото: Харьковская РВА

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 13:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском районе провели совещание в ходе которого обсудили мероприятия по мобилизации и вопросу декларирования полученного или найденного оружия.".