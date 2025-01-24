Усилить работу групп оповещения ТЦК хотят в Харьковском районе: подробности

В Харьковском районе провели совещание в ходе которого обсудили мероприятия по мобилизации и вопросу декларирования полученного или найденного оружия.

Как сообщили в Харьковской РВА, на совещании присутствовали глава РВА Владимир Усов, начальник Харьковского РТЦК и СП Сергей Сироус, представители ГСЧС и правоохранители.

«Владимир Усов отметил необходимость увеличения количества уведомленных военнообязанных и усиления эффективности работы групп оповещения. Также руководитель района акцентировал внимание собравшихся на проведении среди населения территориальных громад района разъяснительной работы, направленной на повышение престижности военной службы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время совещания также рассмотрели вопрос декларирования найденного или полученного оружия. Согласно законодательству, во время военного положения граждане, которые задекларировали оружие, могут легально его хранить, а после завершения военного положения – получить в собственность.

«В итоге совещания присутствующие согласовали ряд совместных действий по выполнению поставленных задач», — добавили в РВА.