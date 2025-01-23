Бусификация в Харькове: почему закон не работает, как нужно – интервью нардепа

Украинские парламентарии планируют усилить уголовную ответственность за незаконные действия ТЦК и ВВК, рассказал в интервью МГ «Объектив» нардеп Александр Бакумов.

Бакумов на днях нарушил молчание вокруг мобилизационных действий в Харькове, которые не всегда проходят мирно. Его выступление с трибуны Верховной Рады «завирусилось» в соцсетях. Впоследствии состоялось совместное заседание парламентских комитетов, по результатам которого решили разработать изменения в законодательство и пообещали, в частности, что представители ТЦК снимут балаклавы и будут представлять. Пока таких изменений не заметно. Что именно не так с мобилизацией в Харькове и с законодательством в целом и как это исправить, мы спросили у самого «нарушителя спокойствия».

В Запорожье нет такого принуждения с мобилизацией, как в Харькове

— Во время выступления в ВР вы сказали, что в Харькове применяют достаточно радикальные действия по мобилизации. Вам ваши избиратели рассказали об этом?

— Вижу это своими глазами, когда бываю в Харькове. Это постоянно происходит – перекрывают улицу Клочковскую, Аэрокосмический проспект, мосты, район Холодной Горы. Я в этом побывал не раз. И вынужден на это реагировать.

— То есть знаете, как это происходит, в подробностях…

– Представители ТЦК же не просто перекрывают магистрали, они еще отсекают близлежащие улицы. То есть заехал – и выйти уже не можешь, полностью заблокирован, потому что движение одностороннее, назад двигаться нельзя. Слева, справа – все перекрыто, только вперед. А там проходят эти специальные мероприятия.

– На основании чего вы решили, что именно в Харькове некорректная мобилизация? Вы сравнивали с другими городами и регионами?

— Да, у меня есть такой опыт, плюс в комитете люди, с которыми я работаю, мы обмениваемся мнениями. И как это проводят в Харькове, в других регионах нет Украины. В Запорожской области, существенно оккупированной россиянами, выполняют мобилизационные задачи полностью, не применяя ничего подобного. У меня тогда возникает вопрос к организации процесса.

У военкоматов не хватает денег на письма для оповещения

– Закон о мобилизации приняли, но ощутимых последствий мы не видим: войско не наполняется, мужчин продолжают на улицах хватать. Что не так с действующим законом?

– С законом все в порядке. Закон был принят в редакции, согласованной с Минобороны Украины, с Генштабом ВСУ. Принять его нас призвали командиры воинских частей, бригад. Когда очень многие из нас (нардепов – прим. ред.) сомневались, идти или нет на это непопулярное решение, именно представители армии политически влияли, чтобы Верховная Рада приняла это решение.

– Если с законом все в порядке, в чем проблема?

— После заседания комитета мы пришли к выводу, что система учета и привлечения к ответственности где-то не срабатывает. Есть мужчины, сообщившие о своем местонахождении, контакты. А дальше ТЦК должно осуществить законное оповещение граждан Украины. Однако военкомат не спешит оформлять постановление о привлечении к административной ответственности, если человек не прибыл по вызову. Этих постановлений, как мы видим из практики, не достаточно.

– Почему недостаточно?

– Их не выносят в нужном количестве. Потому что у военкомата денег нет. 82 гривны на отправку письма. 82 гривны – и мы не можем перекрыть и усилить где-то воинские части, потому что нет денег на письма. Где-то не передают материалы исполнительной службе.

– То есть вы считаете, что постановления исправят ситуацию с мобилизацией?

– Мы нарабатывали в законодательстве легальные меры, которые можно применить к гражданам в случае невыполнения долга. Это может быть исполнительное производство, арест счета, если не уплатил вынесенный ТЦК административный штраф. Где-то ограничение права в управлении автомобилем. А получили что? Просто перекрывают улицы и начинают тотальное освидетельствование, проверку всех военнообязанных. Ну, Рада за это точно не голосовала. Рада даже не допускала, что возможно нечто подобное.

Нардепы готовят законопроект об уголовной ответственности для ТЦК и ВЛК

– После заседания комитетов вы сообщили, что теперь осуществлять мобилизацию должны, сняв балаклавы, предъявив служебное удостоверение и не использовать безосновательно спецмеры. Это какое-то постановление, предписание для представителей ТЦК?

– Предписания быть не может. У комитета нет таких полномочий.

– То есть вы договорились на словах?

— Мы четко обсудили это, и нардепы единогласно пришли к выводу, что это недопустимо. Это услышали руководители органов военного управления. Они также согласились, что лицо должно быть открытым, а представитель государства идентифицирован. По результатам комитетов поступили обращения и соответствующие запросы в Нацполицию, Министерство внутренних дел, Офис Генпрокурора, ВСУ.

— То есть еще будут какие-нибудь предписания с рекомендациями?

– Абсолютно. И, я думаю, через неделю зарегистрируют законопроект, касающийся уголовной ответственности сотрудников ТЦК и ВЛК по осуществлению незаконной мобилизации. Есть случаи, когда мобилизуют на военную службу забронированных специалистов. Но после того, как военкомат призвал, вернуть этого человека в статус гражданского уже невозможно, потому что оснований для увольнения с военной службы нет. И по отношению к врачам ВВК, когда они призывают непригодных к службе и не призывают здоровых.

Из-за принуждения в армию попадают немотивированные люди

— Не связано ли происходящее на Харьковщине с тем, что военкоматы в первые недели полномасштабного вторжения уничтожили документы, чтобы они не достались врагам? И мужчины, документы которых потеряны, «героически прячутся» по селам и не хотят предоставлять свои данные и выполнять гражданский долг?

– Я не могу лично заставить кого-то выполнять свой конституционный долг. Если гражданин не хочет его выполнять, государство должно создать какие-то допустимые правовые механизмы, чтобы побудили его к исполнению… Многие сжигали документы, но существует институт обновления данных через мобильные устройства, через центры предоставления административных услуг, через личную явку в военкомат…

— Наверное, ТЦК исходит из того, что они видят Харьков, где много людей, активный трафик на дорогах… И все это не совпадает с официальными данными.

– Для этого существует проработанный механизм. Система оповещения…

– Фронт приблизился к Харькову на 20 км. На какое расстояние фронт должен подойти к городу, чтобы вопрос мобилизации уже не вызвал недовольство у мужчин? Или даже близкое приближение не поправит ситуацию?

— Не знаю, исправит ли ситуацию близкое приближение, однако такие меры точно не меняют ее, когда в армию поступают немотивированные бойцы. Поэтому у государства есть задача номер два – делать все, чтобы на службу приходили мотивированные люди. Повышать еще социальные выплаты, денежное содержание за прохождение военной службы, предоставлять огромные льготы, какие-либо бонусы, но по-другому оно не может быть.

«Не все мужчины в спортзалах Киева забронированы»

— Что касается бронирования. Наши военные, когда посещают Киев, поражены количеством качков в спортклубах, мужчин в ресторанах – словно войны никакой нет. В столице ТЦК не проводит, как мне кажется, такие «драконовские» акции мобилизации. Может ли быть причиной того, что там, вероятно, каждый забронированный является чьим-то помощником или родственником? А на фронт штурмовать посадки призывают врачей, спасателей ГСЧС, производителей дронов. Почему такое несоответствие?

– Разбалансированность в бронировании есть. Я бы не хотел, чтобы мы вспоминали помощников народных депутатов. На своем примере, имея возможность забронировать как минимум двоих помощников, у меня забронирован один. Другой мой помощник через месяц после начала полномасштабки мобилизирован в ряды Государственной пограничной службы. Относительно мужчин в спортзалах, ничто же не говорит, что они забронированы или имеют право на отсрочку.

– А кто имеет?

— Я абсолютно поддерживаю, что бронирование должно быть справедливым, и что к нему должен быть привлечен не только Госсектор. Надо смотреть, без чего не сможет существовать государство. Парламент принимает все базовые решения. Какие-либо операционные процессы в государстве без правительства не решают. Базовые вещи – скорая медицинская помощь, спасатели, полицейские, которые обеспечивают правопорядок. А поддерживать мы должны тех, кто генерирует деньги, экономику, создает рабочие места. Поэтому бронирование должно быть справедливым. И в моем понимании совсем другим.