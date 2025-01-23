Дело об обороне Харьковщины: кого не хватает среди фигурантов — мнения

Дело, в рамках которого ГБР и СБУ сообщили о подозрении офицерам ВСУ — двум генералам и полковнику — вызвало большой общественный резонанс.

По сути дела и по форме самого обращения с боевыми офицерами высказались аналитики группы DeepState, Константин Машовец из «Информационного сопротивления», военкор Юрий Бутусов, Герой Украины, начальник штаба ОТГ «Луганск» Сергей Собко, защитники Украины и ветераны АТО. Мы собрали мнения, которые частично разделились.

ЛЮДИ

Один воевал за ДАП, второй вышел с пенсии на войну, третий «не мог покинуть поле боя»

Украинские политики и воины в соцсетях активно высказываются в поддержку задержанных офицеров — как правило, перечисляя их прежние заслуги и оценивая личные качества. Так, «киборг», начальник Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков системно поддерживает бывшего командующего ОТГ «Харьков» Юрия Галушкина. На свой странице в Facebook Жуков опубликовал два фото Галушкина.

«На первом фото заместитель командующего ДШВ, полковник Юрий Алимович Галушкин несет раненого солдата из эвакуационной машины (район населенного пункта Пески, 2014) во время выполнения заданий в Донецком аэропорту. На втором фото бригадный генерал Галушкин, очевидно, что опасный (потому что стоит в «коробке» за стеклом), слушает судью перед тем, как отправиться на два месяца в СИЗО», — подписал «киборг».

Он подчеркнул, что генерал Галушкин получил подозрение «20 января, в день памяти Защитников Донецкого аэропорта, как благодарность за службу и работу в то время». Жуков также выразил поддержку всем офицерам, которых задержали.

«Полковник Илья Лапин так и остается за решеткой, потому что ему инкриминируют статью 429 УКУ. Якобы он самовольно покинул поле боя. Угу! Так я и поверил, зная Илью Евгеньевича», — написал о другом подозреваемом ветеран АТО и политик Алексей Петров.

Генерала Артура Горбенко поддержал мэр Львова Андрей Садовой, отметив, что как гражданский не может оценивать действия военных, но имеет право высказать свою позицию.

«Генерал Артур Горбенко в 2022 году, являясь военным пенсионером, имел полное право оставаться в тылу. Он возглавил вновь созданную 125-ю бригаду и отправился на фронт. Убежден, что сегодня он имеет право ждать решения суда дома, а не за решеткой», — написал Садовой.

В то же время командир и основатель спецподразления ГУР МО «Kraken» Константин Немичев явно положительно оценил задержание этих офицеров.

«Наконец-то задержаны два генерала и полковник, ответственные за провал обороны на севере Харьковщины в мае прошлого года. Я тогда писал об этой проблеме и только сейчас следствие установило, что должностные лица не подготовили оборону приграничных районов Харьковщины и потеряли управление боем во время наступления россиян», — написал Немичев в своем Telegram.

Галушкин — «отличный человек», который никогда не командовал группировкой войск — Бутусов

Военкор Юрий Бутусов проанализировал биографии двух генералов, которых задержали по подозрениям в деле о прорыве российской армии через границу на Харьковщине в мае 2024 года. Он сообщил, что слышал много «очень одобрительных и положительных отзывов» о Юрии Галушкине.

«Я совершенно не исключаю, что Артур Горбенко – хороший человек, как и Юрий Галушкин. Возможно, даже отличный человек. Я не знаком с этими людьми», — отметил Бутусов.

В то же время он констатировал: назначения и Галушкина, и Горбенко на те должности, которые они занимали в мае 2024 года, были странными кадровыми решениями. Галушкин возглавил ОТГ «Харьков» прямо накануне российского вторжения — в апреле 2024 года. Вся информация о подготовке такого вторжения у руководства страны и военного командования на тот момент уже была.

Видео: Юрий Бутусов/YouTube

«За 10 лет войны Юрий Галушкин был исключительно на административно-командных должностях. То есть до апреля 2024 года он никогда не командовал группировкой войск, бригадой — то есть воинской частью, соединением, объединением войск, группировкой войск, тактической группой войск, оперативно-тактической группировкой. То есть человека, не имеющего опыта управления войсками, особенно в современной войне, и непосредственно не руководящего войсками, и два года до этого работавшего в должности в военной службе правопорядка, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назначает на ключевое направление командующим ОТГ… Соответствует ли это обстановке? На мой взгляд, совершенно не соответствует», — заявил Бутусов.

Горбенко — командир-пограничник, выйдя с пенсии, возглавил бригаду ТрО

Аналогичные вопросы есть у военкора и к назначению Артура Горбенко. Горбенко в 2014 году руководил подразделениями Госпогранслужбы Украины. У него есть статус участника АТО, потому что он командовал подразделениями Госпогранслужбы в течение июня-сентября 2014 года в зоне АТО.

«Тогда не было бригад пограничной службы, поэтому опыта ведения общевойскового боя Артур Горбенко во время АТО не получил. Это было в 2014 году. Тогда Артуру Горбенко было 50 лет. В 50 лет он ушел на пенсию… То есть не воевал, не имел современного опыта. И что мы видим? Парадокс. В марте 2022 года Артура Горбенко назначают, несмотря на полное отсутствие опыта, командиром 125-й отдельной бригады ТрО», — прокомментировал Бутусов.

Саму 125-я бригаду как целостное соединение на фронте не применяли, ее задействовали отдельными батальонами, которые придавали к различным иным подразделениям Сил обороны. По ифнормации Бутусова, в мае 2024-го два из четырех батальонов бригады находились не на Харьковском, а на других направлениях. Поэтому 125-й бригаде придали еще два батальона из других соединений, в том числе 415-й батальон 23-й ОМБр (тот самый, которым командовал полковник Илья Лапин). 415-й батальон на тот момент вывели на восстановление после тяжелых боев под Бахмутом, где он понес значительные потери.

«Сам Горбенко до этого момента, 10 мая, не руководил в зоне боевых действий боевыми действиями бригады. То есть назначение Горбенко в марте 2022 года сразу на бригаду как минимум странно. Назначение Горбенко управлять обороной на направлении главного удара просто ничем нельзя объяснить», — считает Бутусов.

ФОРТИФИКАЦИИ

В первые дни майского вторжения РФ на Харьковщину одной из основных претензий к подготовке обороны области было состояние фортификаций. Первыми эту тему подняли аналитики группы DeepState. Когда появилась информация о задержании генералов, Telegram-канал DeepState напомнил ключевые свои сообщения весны 2024-го. В частности — о сваленных в кучу «зубах дракона» в районе Липцев и неподготовленных военных опорных пунктах в 10 км от границы.

Тогда же про отсутствие (или недостаток) фортификаций и минных полей писали, в частности, военкор Андрей Цаплиенко и военнослужащий батальона 57-й бригады ВСУ Денис Ярославский.

«Это взбудоражило общество и вызвало обсуждение этой проблематики. Наряду с этим «Украинская правда» опубликовала свое расследование относительно подготовки инженерно-фортификационных сооружений Харьковской ОВА. Также была создана Верховной Радой ВСК «по фортификациям», которая умерла еще при рождении», — прокомментировали аналитики.

Напомнил события весны 2024-го и Бутусов.

«9 апреля, давайте посмотрим официальное сообщение. Готовность к отражению наступления ОТГ «Харьков» проверяет сам приехавший на направление Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Владимир Зеленский. Вместе с Владимиром Зеленским находится, конечно, глава Харьковской военно-гражданской администрации Синегубов и командующий ОСГВ «Хортица» генерал Содоль. Владимир Зеленский посетил оборонительные сооружения и, очевидно, все его устроило. И доклады военного руководства тоже. Это было очень громко распиарено в СМИ. Были сюжеты, как президент находится там, осматривает постройки, очень мощные. И, пожалуй, большая часть людей подумала, что эти постройки находятся где-то на границе, это наша реальная линия обороны, там находятся войска. На самом деле, друзья, сегодня можно сказать: президент посетил позиции, которые наши войска не занимали вообще. Как оказалось, все эти позиции, которые представил глава ВГА Синегубов, были вырыты абсолютно на невыгодных рубежах, которые наши войска не занимали и не занимают даже сейчас, после начала российского наступления, и уже после того, как идут бои. Потому что их вырыли не там, где надо прикрывать границы Харькова, не для того, чтобы прикрыть село Липцы. А а они были в Липцах и за Липцами, и потому наши войска их не занимали, потому что если бы врага пропустили в Липцы, то Харьков уже был под обстрелом российских пушек… Все эти сооружения, которые построил Синегубов за неизвестное количество миллиардов, они не были заняты, они не были использованы, а все боевые действия велись на позициях, в окопах, которые до этого своим трудом вырыли украинские воины. На этих рубежах были в 2022-2023 годах подразделения 127-й бригады теробороны, а затем их заменила 125-я бригада теробороны. Это были полевые укрепления, которые рыли сами бойцы», — рассказал Бутусов.

Напомним, «по горячим следам» начальник ХОВА Олег Синегубов пояснял, что областная администрация отвечала за строительство третьей линии обороны — на расстоянии более 10 км от границы. А места расположения сооружений определяло Министерство обороны Украины.

«ДРУГИЕ ФИГУРАНТЫ»

И Бутусов, и аналитики DeepState, и военный аналитик «Информационного сопротивления» Константин Машовец пишут о том, что, кроме непосредственных командующих, которым сообщили о подозрениях в громком деле, ответственность должны нести и руководители более высокого ранга, принимавшие стратегические решения об обороне Харьковской области.

DeepState напоминает о Содоле

«Непосредственно бойцы, в частности, 125-й бригады ТрО, сдерживали врага максимально, прилагая все свои собственные усилия. Примером является село Зеленое, которое было удержано и сдерживало врага в наиболее активной фазе наступательных действий. Насколько было приоритетным располагать бойцов непосредственно на границе с РФ в таких селах, как Стрелечья и Пыльная, где враг имел полную свободу действий, не ясно. Не увидел тогда этого и в то время командующий Объединенными Силами и ОСГВ «Хортица» Юрий Содоль. Удивительно, что он сейчас не фигурирует в данном расследовании, которое стало причиной не принятия ГБР заявления от Богдана Кротевича, заявляя, что действия Содоля будут рассмотрены в рамках данного уголовного производства», — написали аналитики.

Юрий Бутусов напомнил, что генерал Содоль лично 7 мая посетил командный пункт ОТГ «Харьков» и командный пункт 125-й бригады ТрО.

«Он проверил готовность войск к отражению российского наступления, которое не было секретом, и все понимали, что оно будет. И готовились по докладам. И давали доклады Верховному Главнокомандующему, Ставке, что все у нас будет хорошо. Кто на Ставке делал такие доклады, что мы готовы? На Ставке такие доклады делал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский», — отметил Бутусов.

Бутусов считает, что фигурантами дела должны быть все — вплоть до Сырского и Зеленского

Однако Бутусов не ограничивается только Содолем. Он считает, что фигурантами дела должно быть все — вплоть до Верховного главнокомандующего.

Видео: Юрий Бутусов/YouTube

«Почему-то здесь нет, что проверял Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. Почему-то нет, что глава ВГА Синегубов готовил эти оборонные позиции, которые в итоге не были заняты войсками. Почему-то нет, что Александр Сырский и командующий ОСГВ «Хортица» Содоль лично проверяли готовность к отражению нападения, направляли туда подразделения, сосредотачивали силы и средства, совершенно недостаточные для того, чтобы отразить это нападение. Почему-то этого в этом сообщении (СБУ и ГБР — Ред.) мы не видим. Есть только несколько виновных, но я хочу сообщить, что и Владимир Зеленский, и Александр Сырский, и глава ВГА Синегубов, и генерал Содоль, командующий ОТГВ, должны быть также фигурантами дела. Я хочу помочь в данном случае следствию, потому что, как говорится в сообщении, нужно установить других фигурантов, которые могут быть причастны к правонарушениям», — пояснил Бутусов.

Примерно о том же, не называя конкретных фамилий, пишет аналитик «Информационного сопротивления» Константин Машовец.

«Если исходить из логики тех, кто формулировал и ныне инкриминирует задержанным именно «небрежность», то начать им нужно было не с них, а с нынешнего высшего военно-политического руководства государства. Ибо по своим возможным последствиям их «небрежность» — более опасная, чем «небрежность» какого-нибудь полковника или бригадного генерала», — считает Машовец.

ЗАЧЕМ НУЖЕН СУД

Несмотря на полярность мнений и возмущения обращением с офицерами в суде, большинство комментаторов все же сходится на том, что и расследование, и судебное разбирательство в деле об обороне Харьковщины важны.

«На самом деле, вопросов до сих пор очень много и хотелось бы видеть более объективное расследование этого дела со всеми фигурантами. А также подобные процессы должны происходить, например, с событиями вокруг Очеретино, Прогресса, Торецка и т.д.» — пишут авторы проекта DeepState.

«В Украине отсутствуют официально процедуры послеоперационного анализа боевых действий, принятые во всех без исключения странах НАТО, содержащиеся во всех уставах НАТО. У нас таких служебных расследований профессиональных нет… И единственная процедура, чтобы выяснить, что произошло в ходе боевых действий, кто несет ответственность, – это фактически уголовное дело», — дополняет Бутусов, подчеркивая, что полностью снимать ответственность с Галушкина, Горбенко и Лапина нельзя.

Плюсы и минусы суда над офицерами во время войны описал действующий начальник штаба ОТГ «Луганск» и экс-заместитель командующего Сил территориальной обороны ВСУ, Герой Украины бригадный генерал Сергей Собко.

«Осуждения могут, при правильном подходе, укрепить правосудие, но они могут и ослабить фронт. С одной стороны, это сигнал об ответственности другим, а с другой – подрыв доверия между армией и государством, снижение военного духа и эффективности командования», — написал он.

Генерел подчеркнул, что во время войны ошибки допускают даже самые лучшие командиры — особенно в условиях дефицита ресурсов или преимущества противника в численности.

«Ошибки следует анализировать, но наказание за них не должно разрушать армию, — подчеркнул он и подытожил. — У Украины есть уникальный шанс трансформировать свою армию во время войны. Важно помнить, что сила военного руководства зависит не только от профессионализма, но и доверия к нему. Наказывать за просчеты во время войны, особенно без глубокого анализа – это рискованная стратегия, которая может ослабить боевой дух и командную эффективность. Вместо этого следует инвестировать в военное образование, анализ ошибок и укрепление доверия между государством, армией и обществом. Только так можно построить армию, способную не только побеждать, но и обеспечивать мир на десятилетия вперед».