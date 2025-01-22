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Экс-командующего ОТГ «Харьков» задержали после выхода под залог: пояснение ГБР

Политика 20:33   22.01.2025
Елена Нагорная
Экс-командующего ОТГ «Харьков» задержали после выхода под залог: пояснение ГБР Фото: АрмияInform

Экс-командующего ОТГ «Харьков» бригадного генерала Юрия Галушкина задержали после того, как он вышел из СИЗО под залог в 5 миллионов гривен, подтвердили в Государственном бюро расследований.

Как пояснили в Бюро, их сотрудники во взаимодействии с СБУ обнаружили новые факты в деле о прорыве границы Харьковской области в мае 2024 года. Галушкину готовят новое подозрение по ч. 5 ст. 27, ст. 429 УКУ.

В рамках расследования уголовного производства о халатности командиров при обороне части Липецкой громады на севере Харьковщины было выяснено, что экс-командующий ОТГ «Харьков» не верно оценил потенциал врага и обстановку на участке ответственности и своими действиями также способствовал самовольному оставлению поля боя бойцами 125-й бригады ТрО, говорится в публикации ГБР.

«Командир проигнорировал имеющиеся разведданные, оценил наступление россиян на данном участке «как маловероятное» и отдавал приказы подчиненным, которые не соответствовали реальной обстановке, что привело к трагическим событиям на линии фронта», — добавили в Бюро.

Генерал полиции третьего ранга, «киборг» Донецкого аэропорта с позывным «Маршал» Евгений Жуков уже высказался в Facebook о повторном задержании генерала.

«Даже если есть факты «совершения преступления» (которое даже не доказано), то дела офицеров должны рассматривать грамотно и с честью. Он должен быть в форменной одежде, за столом, рядом с адвокатом, с высоко поднятой головой. А не в клетке, как опасный преступник, или ходить в наручниках в туалет. Должно быть уважение прежде всего. Уважение и отношение, как к офицеру! За те дела и поступки, которые делал раньше», — написал Жуков.

Напомним, 20 января ГБР и СБУ сообщили о задержании двоих генералов и полковника, ответственных за неудачную оборону Харьковщины в ходе наступления российских войск в мае 2024 года. Фигуранты — это бывший командующий ОТГ «Харьков» бригадный генерал Юрий Галушкин, бывший командир 125-й львовской бригады ТрО генерал-лейтенант Артур Горбенко и полковник Илья Лапин, который командовал 415-м батальоном 23-й ОМБр.

21 января троим подозреваемым начали избирать меры пресечения в Печерском райсуде Киева. Лапину назначили содержание под стражей сроком на 60 суток, а Галушкину — содержание под стражей на 60 суток с возможностью внести залог в 5 миллионов гривен. 22 января стало известно, что за Галушкина внесли указанную сумму. Также в этот день избрали меру пресечения Горбенко — 60 суток под стражей с правом выйти под залог в 25 миллионов гривен.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 20:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экс-командующего ОТГ «Харьков» бригадного генерала Юрия Галушкина задержали после того, как он вышел из СИЗО под залог в 5 миллионов гривен, подтвердили в ГБР".