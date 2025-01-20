СБУ: задержали генералов, ответственных за неудачную оборону Харьковщины
Служба безопасности Украины и ГБР сообщили о подозрениях трем должностным лицам ВСУ, которые, по данным следствия, не обеспечили надлежащую защиту Харьковщины во время наступления врага в мае 2024-го.
«По материалам дела, фигурантами являются бригадный генерал, занимавший должность командующего оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Харьков», генерал-лейтенант, который был командиром 125-й отдельной бригады Теробороны ВСУ и полковник, ранее возглавлявший 415-й батальон соединение», — пишут в СБУ.
Правоохранители установили, что фигуранты не подготовили оборону приграничных районов Харьковщины и потеряли управление боем во время повторного наступления оккупантов. Также генералы нарушили требования боевых уставов при подготовке оборонных рубежей.
«Кроме того, в ходе боя чиновники не использовали весь арсенал возможных мер по отражению и остановке наступления агрессора. Это привело к захвату части территории восточного региона Украины, где продолжаются ожесточенные бои», — добавили правоохранители.
Фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям УКУ: ч. 4 ст. 425 (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения), ст. 429 (организация самовольного ухода из поля боя).
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Если вину докажут, фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, о том, что ГБР задержало или собирается объявить о подозрении нескольким военным, ранее сообщал военный журналист Юрий Бутусов. По его данным, речь идет о полковнике Дмитрии Рюмшине, бригадном генерале Юрие Галушкине и генерал-лейтенанте Артуре Горбенко.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генерал, наступ, наступление, оборона, СБУ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 14:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Служба безопасности Украины и ГБР сообщили о подозрениях трем должностным лицам ВСУ, которые, по данным следствия, не обеспечили надлежащую защиту Харьковщины.".