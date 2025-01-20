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СБУ: задержали генералов, ответственных за неудачную оборону Харьковщины

Происшествия 14:09   20.01.2025
Виктория Яковенко
СБУ: задержали генералов, ответственных за неудачную оборону Харьковщины Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и ГБР сообщили о подозрениях трем должностным лицам ВСУ, которые, по данным следствия, не обеспечили надлежащую защиту Харьковщины во время наступления врага в мае 2024-го.

«По материалам дела, фигурантами являются бригадный генерал, занимавший должность командующего оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Харьков», генерал-лейтенант, который был командиром 125-й отдельной бригады Теробороны ВСУ и полковник, ранее возглавлявший 415-й батальон соединение», — пишут в СБУ.

Правоохранители установили, что фигуранты не подготовили оборону приграничных районов Харьковщины и потеряли управление боем во время повторного наступления оккупантов. Также генералы нарушили требования боевых уставов при подготовке оборонных рубежей.

«Кроме того, в ходе боя чиновники не использовали весь арсенал возможных мер по отражению и остановке наступления агрессора. Это привело к захвату части территории восточного региона Украины, где продолжаются ожесточенные бои», — добавили правоохранители.

Фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям УКУ: ч. 4 ст. 425 (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения), ст. 429 (организация самовольного ухода из поля боя).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Если вину докажут, фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

подозрение за оборону Харьковщины
подозрение за оборону Харьковщины
подозрение за оборону Харьковщины
Фото: СБУ

Напомним, о том, что ГБР задержало или собирается объявить о подозрении нескольким военным, ранее сообщал военный журналист Юрий Бутусов. По его данным, речь идет о полковнике Дмитрии Рюмшине, бригадном генерале Юрие Галушкине и генерал-лейтенанте Артуре Горбенко.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 14:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Служба безопасности Украины и ГБР сообщили о подозрениях трем должностным лицам ВСУ, которые, по данным следствия, не обеспечили надлежащую защиту Харьковщины.".