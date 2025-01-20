СБУ: затримали генералів, відповідальних за невдалу оборону Харківщини

Служба безпеки України та ДБР повідомили про підозри трьом посадовцям ЗСУ, які, за даними слідства, не забезпечили належний захист Харківщини під час наступу ворога у травні 2024-го.

«За матеріалами справи, фігурантами є бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) «Харків», генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ та полковник, який раніше очолював 415-й батальйон цього з’єднання», – пишуть в СБУ.

Правоохоронці встановили, що фігуранти не підготували оборону прикордонних районів Харківщини і втратили управління боєм під час повторного наступу окупантів. Також, генерали порушили вимоги бойових статутів при підготовці оборонних рубежів.

«Крім того, у ході бою посадовці не використали весь арсенал можливих заходів для відбиття та зупинення наступу агресора. Це призвело до захоплення частини території східного регіону України, де наразі тривають запеклі бої», – додали правоохоронці.

Фігурантам повідомили про підозру за двома статтями ККУ: ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану), ст. 429 (організація самовільного залишення поля бою).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Якщо провину доведуть, фігурантам загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, про те, що ДБР затримало чи збирається оголосити про підозру декільком військовим, раніше повідомляв військовий журналіст Юрій Бутусов. За його даними, йдеться про полковника Дмитра Рюмшина, бригадного генерала Юрія Галушкіна і генерал-лейтенанта Артура Горбенка.