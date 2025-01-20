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ДБР готує підозри за провал оборони на Харківському напрямку – Бутусов

Суспільство 13:34   20.01.2025
Вікторія Яковенко
ДБР готує підозри за провал оборони на Харківському напрямку – Бутусов Скриншот

Військовий журналіст Юрій Бутусов повідомив, що сьогодні, 20 січня, Державне бюро розслідувань затримало або збирається оголосити про підозру кільком військовим.

За даними Бутусова, йдеться про:

🔹 колишнього командира 155-ї механізованої бригади «Анна Київська» полковника Дмитра Рюмшина,

🔹 бригадного генерала Юрія Галушкіна, колишнього командувача ОТУВ «Харків»,

🔹 генерал-лейтенанта Артура Горбенка, колишнього командира 125-ї львівської бригади Тероборони, а також колишнього заступника командира 125-ї бригади.

«Рюмшина затримали у Рівне, куди він прибув для проходження служби у батальйоні резерву ОК «Захід», підозра ще не предʼявлена, її зміст поки що невідомий. Галушкін та Горбенко отримають підозру за службову халатність, у звʼязку з провалом оборони та втратою керованості військ на Харківському напрямку 10 травня 2024-го року», – уточнив Бутусов.

Читайте також: Прорив кордону на Харківщині: чи бігла 125-та бригада, допомога ГУР – Бутусов

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 13:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий журналіст Юрій Бутусов повідомив, що сьогодні, 20 січня, Державне бюро розслідувань затримало або збирається оголосити про підозру кільком військовим.".