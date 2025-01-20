ГБР готовит подозрения за провал обороны на Харьковском направлении – Бутусов

Военный журналист Юрий Бутусов сообщил, что сегодня, 20 января, Государственное бюро расследований задержало или собирается объявить о подозрении нескольким военным.

По данным Бутусова, речь идет о:

🔹 бывшем командире 155-й механизированной бригады «Анна Киевская» полковнике Дмитрии Рюмшине,

🔹 бригадном генерале Юрие Галушкине, бывшем командующим ОТГ «Харьков»,

🔹 генерал-лейтенанте Артуре Горбенко, бывшем командире 125-й львовской бригады Теробороны, а также бывшем заместителе командира 125-й бригады.

«Рюмшина задержали в Ровно, куда он прибыл для прохождения службы в батальоне резерва ОК «Запад», подозрение еще не предъявлено, его содержание пока неизвестно. Галушкин и Горбенко получат подозрение за служебную халатность в связи с провалом обороны и потерей управляемости войск на Харьковском направлении 10 мая 2024 года», — уточнил Бутусов.