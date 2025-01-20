Live
  • Вт 21.01.2025
  • Харьков  +2°С
  • USD 42.16
  • EUR 43.5

ГБР готовит подозрения за провал обороны на Харьковском направлении – Бутусов

Общество 13:34   20.01.2025
Виктория Яковенко
ГБР готовит подозрения за провал обороны на Харьковском направлении – Бутусов Скриншот

Военный журналист Юрий Бутусов сообщил, что сегодня, 20 января, Государственное бюро расследований задержало или собирается объявить о подозрении нескольким военным.

По данным Бутусова, речь идет о:

🔹 бывшем командире 155-й механизированной бригады «Анна Киевская» полковнике Дмитрии Рюмшине,

🔹 бригадном генерале Юрие Галушкине, бывшем командующим ОТГ «Харьков»,

🔹 генерал-лейтенанте Артуре Горбенко, бывшем командире 125-й львовской бригады Теробороны, а также бывшем заместителе командира 125-й бригады.

«Рюмшина задержали в Ровно, куда он прибыл для прохождения службы в батальоне резерва ОК «Запад», подозрение еще не предъявлено, его содержание пока неизвестно. Галушкин и Горбенко получат подозрение за служебную халатность в связи с провалом обороны и потерей управляемости войск на Харьковском направлении 10 мая 2024 года», — уточнил Бутусов.

Читайте также: Прорыв границы на Харьковщине: бежала ли 125-я бригада, помощь ГУР — Бутусов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
БПЛА «Молния» прилетел по Харькову, есть пострадавшие – детали (дополнено)
БПЛА «Молния» прилетел по Харькову, есть пострадавшие – детали (дополнено)
21.01.2025, 11:42
Из каких городов Украины больше всего людей выехало за границу: ответ эксперта
Из каких городов Украины больше всего людей выехало за границу: ответ эксперта
21.01.2025, 09:26
Сегодня 21 января: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 января: какой праздник и день в истории
21.01.2025, 06:00
Более мощным БпЛА «Молния-2» ударила РФ по Харькову утром: данные Терехова
Более мощным БпЛА «Молния-2» ударила РФ по Харькову утром: данные Терехова
21.01.2025, 13:09
Новости Харькова — главное за 21 января: раненые копы, ударила «Молния-2»
Новости Харькова — главное за 21 января: раненые копы, ударила «Молния-2»
21.01.2025, 14:09
«Легкий способ» получить водительские права: изюмчанину вручили подозрение
«Легкий способ» получить водительские права: изюмчанину вручили подозрение
21.01.2025, 15:32

Новости по теме:

13:34
ГБР готовит подозрения за провал обороны на Харьковском направлении – Бутусов
17:58
Правоохранители с Харьковщины закупили для коллег некачественные бронежилеты
14:01
ГБР проверит действия генерала Содоля во время прорыва РФ на Харьковщине — УП
09:05
Нардепу Тищенко сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы человека
15:50
Прорыв границы в Харьковской области: ГБР проверяет 28 командиров — СМИ

Вы читали новость: «ГБР готовит подозрения за провал обороны на Харьковском направлении – Бутусов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 13:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный журналист Юрий Бутусов сообщил, что сегодня, 20 января, Государственное бюро расследований задержало или собирается объявить о подозрении нескольким военным.".