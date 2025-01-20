ГБР готовит подозрения за провал обороны на Харьковском направлении – Бутусов
Военный журналист Юрий Бутусов сообщил, что сегодня, 20 января, Государственное бюро расследований задержало или собирается объявить о подозрении нескольким военным.
По данным Бутусова, речь идет о:
🔹 бывшем командире 155-й механизированной бригады «Анна Киевская» полковнике Дмитрии Рюмшине,
🔹 бригадном генерале Юрие Галушкине, бывшем командующим ОТГ «Харьков»,
🔹 генерал-лейтенанте Артуре Горбенко, бывшем командире 125-й львовской бригады Теробороны, а также бывшем заместителе командира 125-й бригады.
«Рюмшина задержали в Ровно, куда он прибыл для прохождения службы в батальоне резерва ОК «Запад», подозрение еще не предъявлено, его содержание пока неизвестно. Галушкин и Горбенко получат подозрение за служебную халатность в связи с провалом обороны и потерей управляемости войск на Харьковском направлении 10 мая 2024 года», — уточнил Бутусов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гбр, подозрение, прорыв, Юрий Бутусов;
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- • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 13:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный журналист Юрий Бутусов сообщил, что сегодня, 20 января, Государственное бюро расследований задержало или собирается объявить о подозрении нескольким военным.".